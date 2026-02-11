Senior Företagsanalytiker till Gjensidige
Vill du ta ett helhetsgrepp om analys, prissättning och affärsstöd inom företagsförsäkring i ett nordiskt försäkringsbolag i förändring?
Gjensidige söker nu en Senior Företagsanalytiker / Senior Prisaktuarie (Företag) till sitt svenska huvudkontor. Rollen passar dig som vill arbeta brett, nära affären och i en dynamisk miljö där du får stort eget ansvar, inflytande och möjlighet att sätta struktur i en komplex och viktig företagsportfölj.
Rollen som Senior Företagsanalytiker
I rollen som Senior Företagsanalytiker har du ett övergripande analytiskt ansvar för prissättningen av Gjensidiges företagsportfölj . Du arbetar nära säljorganisation, underwriting och ledning och fungerar som en nyckelperson i frågor som rör prissättning, lönsamhet och affärsbeslut.
Rollen är både strategisk och operativ. Du arbetar hands-on med analys, samtidigt som du driver utveckling av strukturer, arbetssätt och analysprocesser i en miljö där alla svar inte alltid finns i datan. Du blir en viktig motpart till sälj och underwriting och bidrar med faktabaserade perspektiv i en affär som historiskt till stor del styrts av god erfarenhet.
Du ingår i ett analytikerteam som idag består av tre personer plus chef, där du förväntas ta en senior roll och bidra till både riktning och kvalitet.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Helhetsansvar för prissättning och strukturförbättringar inom Gjensidiges företagsportfölj.
Affärsnära stöd till underwriters i det dagliga beslutsfattandet
Översätta data till affärsinsikter och tydliga rekommendationer
Driva strukturarbete inom företagsportföljen inför och under kommande systembyte
Kartlägga och skapa ordning i produkter, tariffer och analysunderlag
Bygga och vidareutveckla analysmodeller, dataprocesser och uppföljningsstruktur
Fungera som analytisk röst i organisationen och stå för dina slutsatser
Samverka tvärfunktionellt inom bolaget och bygga förtroende i organisationen
Din bakgrund, erfarenhet och kompetens
Vi söker dig som är trygg i din analysförmåga och som trivs i en roll med stort eget ansvar och hög grad av påverkan. Du är strukturerad, uthållig och kommunikativ, och har lätt för att kombinera data, affärsförståelse och relationer.
Vi ser att du har:
Erfarenhet av analys inom företagsförsäkring, underwriting eller närliggande affärsområden
Vana av att arbeta med prissättning, portföljanalys och lönsamhetsuppföljning
God förståelse för dataanalys och erfarenhet av att arbeta med större datamängder
Viss erfarenhet av databehandling med hjälp av SQL eller Python
Förmåga att arbeta i miljöer där strukturen inte är färdig och där du själv kan skapa den
Stark analytisk integritet och mod att utmana etablerade arbetssätt
God social förmåga och vana att samarbeta nära affären
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet från både kvantitativ analys och underwriting
Arbetat i mindre eller medelstora organisationer med begränsad datamognad
Deltagit i större förändrings- eller systemprojektPubliceringsdatum2026-02-11Så ansöker du
Ansök genom att klicka på "Ansök nu"-knappen, ladda upp ditt CV och svara på några frågor. Vi vill inte ha något personligt brev. Vi går löpande genom alla ansökningar och vi uppmuntrar dig att ansöka så snart som möjligt. På grund av GDPR kan vi inte ta emot ansökningar via e-post.
För frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult/konsultchef Marie Källström på telefon: 070 751 93 43 eller alternativt via email marie.kallstrom@jurek.se
.
Om Gjensidige
Gjensidige är ett ledande nordiskt försäkringsbolag med verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Baltikum. Bolaget erbjuder ett brett utbud av försäkringar för privatpersoner och företag och har ett starkt fokus på långsiktig lönsamhet, kundnytta och hållbar utveckling.
I Sverige präglas Gjensidige av korta beslutsvägar, hög affärsnärhet och en kultur där analys, affär och relationer möts. Här får du möjlighet att påverka på riktigt och vara med och utveckla framtidens företagsaffär.
