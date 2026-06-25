Senior Finance Specialist till offentlig sektor
Sway Sourcing Sweden Aktiebolag / Ekonomichefsjobb / Mark Visa alla ekonomichefsjobb i Mark
2026-06-25
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Är du en erfaren ekonom med passion för styrning, struktur och förändringsarbete? Har du en stark operativ förmåga och trivs i uppdrag där du får kombinera analys med genomförande? Då kan detta vara ditt nästa konsultuppdrag!
Vi söker nu en Senior Finance Specialist som vill spela en nyckelroll i ett omfattande förändringsarbete inom offentlig verksamhet. Här får du möjlighet att skapa långsiktiga ekonomiska strukturer, utveckla styrmodeller och stötta verksamheten i att fatta välgrundade ekonomiska beslut.
Om uppdraget
Du kommer att arbeta nära verksamhet, ledning och ekonomifunktion för att stärka den ekonomiska styrningen och skapa effektiva arbetssätt inför en större organisationsförändring.
Dina huvudsakliga ansvarsområden omfattar bland annat:
📊 Säkerställa kvalitet i ekonomisk redovisning och korrigera ekonomiska strukturer
📈 Etablera och implementera effektiva processer för budget, prognos och uppföljning (BOP)
📑 Utveckla budget- och uppföljningsmallar som ger verksamheten tydliga beslutsunderlag
🤝 Vara ett kvalificerat stöd till chefer inom ekonomistyrning, analys och beslutsfattande
⚙️ Utveckla och förbättra modeller för resursfördelning och ekonomisk styrning
🏗️ Anpassa ekonomiska strukturer till en ny organisation och säkerställa hållbara arbetssätt
💡 Bidra med strategiska rekommendationer samtidigt som du själv driver genomförandet
🎯 Vi söker dig som har✔️ Skallkrav
Minst 4 års erfarenhet som ekonom, controller och/eller ekonomichef
Dokumenterad erfarenhet av att utveckla ekonomiska strukturer inom offentlig verksamhet
Erfarenhet av att införa budget-, prognos- och uppföljningsprocesser (BOP)
Erfarenhet av att utveckla eller implementera resursfördelningsmodeller
Stark operativ genomförandeförmåga, du omsätter analys till konkreta resultat
Mycket god pedagogisk och kommunikativ förmåga
Erfarenhet från liknande uppdrag under de senaste fyra åren
⭐ Meriterande
Erfarenhet från socialtjänst, äldreomsorg eller annan kommunal verksamhet
👤 Vem är du?
Vi tror att du är en trygg och självgående senior konsult som snabbt sätter dig in i komplexa verksamheter. Du arbetar strukturerat, bygger förtroende hos olika intressenter och trivs i en rådgivande roll där du samtidigt är hands-on och leveransfokuserad.
Du är van vid att arbeta nära verksamheten och har lätt för att översätta ekonomiska analyser till tydliga beslutsunderlag och konkreta förbättringar.
Praktisk information
📍 Placeringsort: Västra Götaland
🏢 Arbete sker huvudsakligen på plats (ca 70 %), resterande tid på distans.
📅 Uppdragsperiod: 17 augusti 2026 – 30 april 2027
⏱️ Omfattning: Heltid 100 %
✨ Är du redo att göra verklig skillnad genom att skapa hållbara ekonomiska strukturer och stärka verksamhetens ekonomiska styrning? Vi ser fram emot din ansökan!
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag – snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7969520-2070350". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sway Sourcing Sweden Aktiebolag
(org.nr 559360-7517), https://www.swaysourcing.com
Drottninggatan (visa karta
)
411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Sway Sourcing Jobbnummer
9978460