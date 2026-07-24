Senior Fastighetsvärderare
Avaron AB / Bankjobb / Stockholm Visa alla bankjobb i Stockholm
2026-07-24
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avaron AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Huddinge
, Botkyrka
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-24Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Här får du ta dig an ett kvalificerat och tydligt avgränsat uppdrag i gränslandet mellan fastighetsvärdering, fastighetsrätt och myndighetsdialog. En verksamhet inom parkering behöver komplettera ett pågående ärende hos Lantmäteriet med ett sakkunnigt intyg som visar att byggnad saknades när förvärvshandlingen upprättades. Din bedömning blir ett viktigt underlag i processen och behöver hålla hög kvalitet, vara tydligt formulerad och bygga på professionell sakkunskap.
Du kommer in i ett konkret uppdrag där leveransen är central och där din expertis får direkt betydelse för att föra ärendet framåt. Rollen passar dig som är van att arbeta självständigt, göra välgrundade bedömningar och formulera värderingsutlåtanden som tål granskning. Det här är en intressant möjlighet för dig som uppskattar expertuppdrag med tydlig påverkan och ett konkret resultat.
ArbetsuppgifterDu analyserar underlaget i ärendet och sätter dig in i de förutsättningar som ligger till grund för Lantmäteriets begäran.
Du upprättar ett sakkunnigt intyg i linje med myndighetens underrättelse.
Du tar fram ett värdeintyg där det intygas att byggnad saknas.
Du beaktar synpunkter på leveransen och uppdaterar underlaget vid behov så att det möter beställningens krav.
KravDu är auktoriserad fastighetsvärderare, behörig fastighetsvärderare eller fastighetsmäklare som utför värderingsutlåtanden.
Du har erfarenhet från minst ett liknande uppdrag som utförts de senaste åren.
Du är trygg i att ta fram sakkunniga intyg och formulera professionella utlåtanden med hög kvalitet.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8118013-2114420". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Centralplan 15 (visa karta
)
111 20 STOCKHOLM Jobbnummer
10010672