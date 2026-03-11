Senior fastighetscontroller för långt konsultuppdrag
Senior fastighetscontroller till uppdrag med fokus på analys och investeringar
Vi söker nu en senior controller med erfarenhet inom fastighetsbranschen för ett spännande konsultuppdrag hos vår kund. Här får du en central roll i kundleveransen där du arbetar nära både kund och förvaltningsorganisation med analys, uppföljning och ekonomisk styrning - bland annat kopplat till investeringar.
Uppdraget har planerad start under mars/april och löper till årsskiftet. Teamet sitter i Västerås, men konsulten kan utgå från antingen Västerås eller Stockholm.
Om uppdraget
I rollen som fastighetscontroller arbetar du nära kunden och den interna förvaltningsorganisationen med uppföljning, analys och ekonomisk styrning. Du är en viktig länk mellan kund och organisation och bidrar till att säkerställa en effektiv rapportering, god ekonomisk kontroll och välgrundade beslutsunderlag.
Uppdraget innebär att stötta kunden i ekonomiska frågor kopplade till fastighetsförvaltning och investeringar, samt att bidra med analyser och uppföljning som stödjer verksamhetens mål och strategier.Publiceringsdatum2026-03-11Dina arbetsuppgifter
I rollen kommer du bland annat att:
Arbeta i kundleverans med resultatuppföljning och analys för förvaltningskunder.
Agera som länk mellan kund och den interna förvaltningsorganisationen och vara en naturlig kontaktyta mot kunden.
Samordna informations- och rapporteringsflöden till förvaltningskund samt internt till kundansvarig och fastighetschef.
Samordna arbetet med budget och prognoser.
Arbeta med bokslut för att säkerställa ett korrekt resultat.
Ta fram analyser av projekt och säkerställa att ekonomiska mål och strategier uppfylls.Profil
Vi söker dig som är självgående, strukturerad och analytisk. Du har ett helhetsperspektiv och trivs i en roll där du både arbetar självständigt och i nära samarbete med olika funktioner och intressenter. Du ser förändring som en möjlighet och har förmåga att identifiera förbättringsområden samt driva utveckling framåt.
Du kommunicerar tydligt och skapar förtroende genom ett lyhört och professionellt bemötande. Samtidigt har du ett starkt engagemang för att leverera analyser och beslutsunderlag av hög kvalitet.
Vi ser att du har:
Ekonomisk utbildning på högskole- eller universitetsnivå, eller motsvarande.
Erfarenhet som controller inom fastighetsbranschen.
Erfarenhet av att arbeta i större företag eller koncerner.
God förståelse för fastighetsbranschens ekonomiska krav, gärna med erfarenhet av skatt, moms och redovisning.
God vana av större affärssystem och rapporteringsverktyg.
Mycket goda kunskaper i MS Excel och erfarenhet av att analysera större datamängder.
Om Fasticon
Fasticon är marknadsledande specialister på kompetensförsörjning inom fastighetsrelaterade kompetenser. Vi kombinerar skarp expertis med en djup förståelse för ledarskapsutmaningar, engagerade i att rekrytera och hyra ut yrkesverksamma som bidrar till din organisations långsiktiga framgång. Våra kunder finns över hela Sverige och vi utgår från Stockholm, Göteborg och Malmö.
Läs mer på www.fasticon.se
