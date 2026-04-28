Senior Expertkonsult - Nationellt suicidpreventivt arbete
2026-04-28
Publiceringsdatum2026-04-28Dina arbetsuppgifter
Vi söker en mycket senior expert för ett betydelsefullt uppdrag hos en nationell kunskapsmyndighet. Uppdraget innebär att agera strategiskt resursstöd och handledare vid inrättandet av en ny nationell utredningsfunktion för suicid. Du kommer att spela en central roll i att forma enhetens analysarbete, metodutveckling och bemötandestatistik.
Omfattning och tider:
Period: 1 juli 2026 - 31 december 2026 (med möjlighet till förlängning under 2027).
Omfattning: 50-100 % beroende på fas.
Plats: Solna.
Ansvarsområden
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Bistå med sakkunskap och rådgivning i uppbyggnaden av den nya utredningsfunktionen.
Handleda nyanställda utredare och hålla i avlastningssamtal kopplat till svåra livshändelser och anhörigkontakt.
Stödja arbetet med analys, sammanställning och spridning av resultat till externa aktörer.
Bidra i verksamhets- och organisationsutvecklingsfrågor, inklusive kompetensbehov vid rekrytering.Kvalifikationer
Utbildning: Yrkesexamen som leg. psykolog, leg. hälso- och sjukvårdskurator eller socionom.
Erfarenhet: Minst 15 års kliniskt arbete med patienter/närstående samt stödjande krisbehandling.
Metod: Stor erfarenhet av mentorskap, handledning och systematisk utredning av allvarliga händelser.
Myndighetsvana: Erfarenhet av arbete vid statlig myndighet och hantering av regeringsuppdrag.Om företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential. Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
Nobels Väg 18
)
171 65 SOLNA
