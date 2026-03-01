Senior expert inom EU:s gröna taxonomi
Avaron AB är ett växande konsultbolag som matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en erfaren expert inom EU:s gröna taxonomi för ett uppdrag hos en aktör inom offentlig sektor. Uppdraget fokuserar på att analysera verksamhet med tyngdpunkt på investeringar inom anläggning/infrastruktur och mobilitet utifrån EU-taxonomin, inklusive minimum social safeguards. Arbetet genomförs med stöd av relevanta branschtolkningar, exempelvis inom VA-området.
ArbetsuppgifterGenomföra en analys av verksamheten och dess investeringsaktiviteter utifrån EU:s gröna taxonomi, inklusive minimum social safeguards.
Tillämpa relevanta branschtolkningar för att tolka och avgränsa taxonomins krav för berörda aktiviteter.
Identifiera vilka aktiviteter som omfattas av taxonomin och kartlägga samtliga kriterier som krävs för att respektive aktivitet ska klassas som hållbar.
Ta fram ett förslag på upplägg för hur en risk- och sårbarhetsanalys kan genomföras för de aktiviteter som träffas av taxonomin, baserat på riskområden definierade på förvaltningsövergripande nivå.
KravHög kompetens kopplat till EU:s gröna taxonomi (minst 3 års arbete).
Genomfört minst ett liknande uppdrag under de senaste tre åren.
Erfarenhet av kartläggning av hur verksamheten inom en större organisation (offentlig eller privat) träffas av EU-taxonomins kravställningar.
Flytande svenska i tal och skrift.
MeriterandeKompetens inom anläggning/infrastruktur.
Erfarenhet av att kartlägga koppling till EU-taxonomin för kommunala bolag eller offentliga förvaltningar.Så ansöker du
