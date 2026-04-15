Senior Enterprise arkitekt inom BI-området
2026-04-15
Vi förstärker arkitekturområdet och söker nu en senior Enterprise arkitekt som har tidigare erfarenhet från BI, analys av stora datamängder samt tillämpning av AI. Har du kunskap om den senaste tekniken inom BI och AI-området? Vill du vara med på Skatteverkets resa och bidra till en informationsdriven myndighet? Var med och gör samhället möjligt!
Som Enterprise arkitekt och del av Skatteverkets arkitekturstyrning är du en nyckelperson i arbetet med målarkitektur och transitionsarkitekturer för att strukturera den förflyttning Skatteverket gör mot en mer informationsdriven och digitaliserad verksamhet. Du arbetar inom området Gemensamma tjänster. Vårt uppdrag är att stötta alla Skatteverkets verksamhetsområden.
Skatteverket genomför just nu en omfattande förnyelse av vår analysverksamhet för att modernisera och ytterligare förbättra för våra analytiker och de verksamheter vi stödjer med urval för utredning och kontroll. Som Enterprise arkitekt tar du lead och driver arbetet med målarkitektur och förändrade arbetssätt. Arbetet görs i tät samverkan med våra systemarkitekter. Du driver och förankrar aktivt våra frågor i Architecture Review Board, och du företräder oss i olika forum på Skatteverket.
Skatteverket använder SAFe som ramverk och vi arbetar tillsammans med de andra avdelningarna i agila utvecklingsvärdeströmmar/tåg. Du kommer att coacha systemarkitekter så att de kan tillämpa och realisera mål- och konceptarkitekturen samt samverka tätt med andra EA-team i deras verksamheters analysbehov. Du tar fram nya arkitekturkoncept baserat på verksamhetsförmågor och rekommenderar vad som skapar nytta för verksamhet. Du rör dig på en strategisk och taktisk nivå, men ska likväl kunna jobba praktiskt för att t ex bidra i att definiera Minimal Viable Product (MVP) och hjälpa till vid vägval i lösningsarkitektur.
Skatteverkets IT-verksamhet och tekniska miljö är bred och vi förflyttar oss stegvis över till en modern miljö med services på containerteknik.
Skatteverkets IT-avdelning är en av Sveriges största med närmare 1500 medarbetare som ansvarar för utveckling, drift och förvaltning av Skatteverkets it-landskap. Vi finns på flera orter och du kommer att vara placerad i Sundbyberg, Visby, Göteborg eller Malmö.
För att göra ett bra jobb och trivas hos oss på Skatteverket behöver du vara lyhörd, tänka nytt och ta ansvar. Du ska också leva upp till vår medarbetarpolicy.
vara resultatinriktad och se till både gruppens och din egen prestation
kunna analysera informationsflöden, se samband, mönster och göra avgränsningar
ha goda ledaregenskaper ha förmåga att se helheten och presentera information som är relevant i sammanhanget
ha god samarbetsförmåga, vara hjälpsam och ha ett gott bemötande
ha förmågan och viljan att lära dig nya saker, vara flexibel och kunna ställa om vid förändringar
kunna kommunicera vårt budskap i olika typer av forum och utrycka dig väl i tal och skrift på svenska.
relevant högskoleutbildning inom it, eller motsvarande kunskaper förvärvade i arbetslivet som arbetsgivaren bedömer är relevant
flerårig, aktuell och relevant erfarenhet av applikations- och informationsarkitektur på enterprisenivå i en stor komplex it-miljö
erfarenhet av att vara ansvarig för en arkitektur-roadmap
erfarenhet av att ta fram målarkitektur
aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av att ha utvärderat och implementerat nya tekniker och tjänster inom BI
bred och djup arbetslivserfarenhet av BI
arbetslivserfarenhet av att ha lett och stöttat andra arkitekter.
att leda workshops för verksamhetsmodellering
att använda modeller för att analysera och dokumentera arkitektur
atomic design
inner source
organisationsgemensamma tjänster.
Anställningen är tillsvidare och kan inledas med provanställning i sex månader.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
På skatteverket.se/jobb kan du exempelvis läsa om vår samhällsbärande roll, vår syn på ledarskap och hur det går till när du söker våra jobb.
När du ansöker bifogar du ditt cv. Vi använder inte personligt brev i våra rekryteringar och du ska därför inte bifoga det i din ansökan.
Välkommen med din ansökan!
Hr-specialist, Emmelie Arvidsson, emmelie.arvidsson@skatteverket.se
Sektionschef, Annika Mohr Singh, annika.mohr.singh@skatteverket.se
Jeanette Forsgren, ST, jeanette.forsgren@skatteverket.se
Jakob Wedman Saco, jakob.wedman@skatteverket.se
Therese Sjödin, Seko, therese.sjodin@skatteverket.se
Skatteverket har en samhällsbärande roll. Vårt arbete berör alla privatpersoner och företag och genom vårt uppdrag bidrar vi till ett väl fungerande samhälle. Vår utveckling är kunddriven och vi samverkar med andra för att skapa effektiva lösningar. Tillsammans gör vi samhället möjligt. Så ansöker du
Dette er et heltidsjobb. Arbetsgivare: Skatteverket
171 94 SUNDBYBERG
Sektionschef
Annika Morh Singh annika.mohr.singh@skatteverket.se 010-5748082
