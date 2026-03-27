Senior Engineer
Ett ögonblick av din dag
Bli en del av vår resa och stärk Sveriges elnät som Senior Ingenjör!
Kliv in i en dynamisk och idérik arbetsmiljö där samarbete och innovation står i centrum för varje projekt. Du får en nyckelroll i att säkerställa att våra leveranser uppfyller både kundens krav och våra egna höga kvalitetsstandarder. Samarbeta nära med kollegor och bidra med din expertis till hela organisationen. Föreställ dig att utvecklas med den senaste tekniken inom elnätsbranschen och samtidigt göra verklig skillnad för framtidens energi.
Hur du kommer att påverka
* Ta självständigt ansvar för att genomföra kompletta primär- eller/og sekundärkonstruktioner i projekt för transmissionsanläggningar, från order till överlämning till kund.
* Säkerställ att dina konstruktioner uppfyller kundens specifikationer och projektkrav.
* Samarbeta direkt med kunder och ta både tekniskt och kommersiellt ansvar för ditt arbete.
* Arbeta tillsammans med erfarna kollegor i olika typer av projekt, med varierande tekniska utmaningar och omfattning.
* Besök leverantörer och kunder, stödarbetet på plats och bidra aktivt till tekniska lösningar och anbudsdokumentation.
Vad du medför
* Du har en teknisk utbildning på minst gymnasienivå.
* Du har goda CAD-kunskaper och behärskar svenska och engelska i tal och skrift.
* Du har B-körkort.
* Är noggrann, strukturerad och trivs med att arbeta i team, med stark kvalitetsmedvetenhet och anpassningsförmåga.
* Erfarenhet av Elmaster och konstruktion inom 130-400 kV transmissionsanläggningar är meriterande.
Om teamet
Vårt team arbetar för att leverera prisvärda och pålitliga tjänster som ger våra kunder intelligenta lösningar för överföring och distribution av elkraft. Inom vår svenska division driver vi projekt för transmissionsanläggningar och bygger elkraftsanläggningar åt kraftbolag, elnätsbolag och industrier. Du blir en del av ett sammansvetsat gäng med stark samarbetskultur och gemensamma aktiviteter både på och utanför jobbet.
Vår Grid Technology-division är kärnan i Siemens Energys uppdrag att möjliggöra ett tillförlitligt, balanserat och digitalt energinät. Vi erbjuder ledande lösningar inom HVDC-överföring, nätstabilisering, lagring, högspänningsbrytare, transformatorer och digital nätteknik. Vi erbjuder en rad förmåner, inklusive förkortad arbetstid, utökade semesteralternativ, friskvårdsbidrag och möjlighet till flexibla arbetsarrangemang.
Inom divisionen Grid Technology skapar vi förutsättningar för ett pålitligt, hållbart och digitalt elnät, vilket är nyckeln i energiomställningen. Siemens Energy erbjuder marknadsledande lösningar inom HVDC-överföring, nätstabilisering och lagring, högspänningsställverk och transformatorer samt digital nätteknik.
Vi kan erbjuda dig förmånliga anställningsförmåner såsom arbetstidsförkortning, förskottssemester, friskvårdsbidrag och ev. möjlighet till flexibel arbetsplats.
Vilka är Siemens Energy?
På Siemens Energy är vi mer än bara ett energiteknikföretag. Vi möter den ökade efterfrågan på energi i mer än 90 länder samtidigt som vi bidrar till att skydda vårt klimat. Med ca 100,000 engagerade anställda genererar vi inte bara elektricitet till mer än 16% av världens befolkning, utan vi använder också vår teknologi för att skydda människor och miljön.
Vårt globala team är engagerar sig i att göra hållbar, pålitlig och ekonomiskt överkomlig energi till verklighet genom att tänja på gränserna för vad som är möjligt. Vi förvaltar ett 150-årigt arv av innovation som uppmuntrar oss att söka efter personer som stödjer vårt fokus på reducering av koldioxidutsläpp, nya teknologier och energiomvandling.
Hur kan du göra skillnad på Siemens Energy? Titta här: https://www.siemens-energy.com/employeevideo
Vårt engagemang för mångfald
Som tur är, så är vi alla olika. Genom mångfald genererar vi kraft. Vi drivs framåt av inkludering och vår gemensamma kreativa energi kommer från ca 130 olika nationaliteter. På Siemens Energy ser vi mångfald som något självklart - oavsett etnisk bakgrund, kön, ålder, religion, identitet eller funktionsvariation. Vi ger samhället energi, hela samhället, och vi diskriminerar inte utifrån våra olikheter.
Tveka inte - ansök via https://jobs.siemens-energy.com/en_US/jobs,
id nr 2928... Ersättning
Fixed salary
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "292813".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Siemens Energy AB
(org.nr 556606-6048) Arbetsplats
