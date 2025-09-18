Senior Embedded utvecklare inom C/C++ och Linux - Automotive

Professional Galaxy AB / Datajobb / Linköping
2025-09-18


Professional Galaxy söker flera erfarna embedded-utvecklare till ett spännande konsultuppdrag hos vår kund i Linköping. Kunden verkar inom fordonsindustrin och arbetar med avancerade systemlösningar där din expertis blir avgörande för att driva utvecklingen framåt.
Om uppdraget Som senior embedded-utvecklare kommer du att arbeta med utveckling i C och C++ på Linux-plattformar. Rollen innebär ett nära samarbete med andra ingenjörer och specialister inom automotive, där du bidrar med din djupa tekniska kompetens och fleråriga erfarenhet för att skapa robusta och skalbara lösningar.
Uppdraget är onsite i Linköping på heltid och kräver en person som trivs i en dynamisk miljö där hög kvalitet och teknisk innovation står i centrum.
Krav Minst 8 års erfarenhet av embedded-utveckling Djup kunskap i C och C++ Mycket god erfarenhet av Linux-baserade system Dokumenterad erfarenhet från automotive-industrin Förmåga att arbeta självständigt och i team, samt bidra i en komplex utvecklingsmiljö
Övrig information Placeringsort: Linköping Arbetsmodell: 100 % onsite Uppdrags period: 6 oktober 2025 - 25 september 2026 (Möjlighet till förlängning)

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-07
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Professional Galaxy AB (org.nr 559366-0524), http://www.progalaxy.se

Kontakt
Sanjay Sareen
sanjay.sareen@progalaxy.se
0738500440

Jobbnummer
9516248

