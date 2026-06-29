Senior Embedded Engineer
m for solutions Holding AB / Datajobb / Malmö Visa alla datajobb i Malmö
2026-06-29
, Burlöv
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Vill du arbeta med inbyggda system där kvalitet, systemstabilitet och genomtänkt arkitektur är i fokus? Nu söker vi på m4 Embedded ingenjörer som vill bidra med sin erfarenhet i långsiktiga uppdrag där teknik och leverans står i centrum.
👉 Vem är vi?
m4 drivs av ambitionen att vara en långsiktig och attraktiv arbetsgivare för konsulter inom IT och teknik. Sedan 2025 är vi en del av ICT Nordics, vilket ger oss en stabil plattform med resurser och nätverk från en större koncern, samtidigt som vi behåller det mindre bolagets närhet och personliga arbetssätt.
Vi värdesätter att du som konsult har inflytande över hur och när du arbetar. Hos oss kombineras frihet och ansvar med uppdrag där du kan göra verklig skillnad. Vi lägger stor vikt vid att förstå vad som är viktigt för dig. Vi värdesätter din utveckling, din inriktning och din vardag, och anpassar samarbetet därefter.
🚀 Din roll
Som Senior Embedded Engineer arbetar du med utveckling av inbyggda system. Allt från låg-nivå mjukvara till applikationslager och verifiering.
Vi är involverade i flera parallella uppdrag och söker därför ingenjörer med olika tekniska inriktningar. Du behöver inte kunna allt nedan, men du har en tydlig fördjupning inom ett av områdena och är trygg i din kompetens.
Embedded Application & Linux
Modern C++ (11/14/17/20)
embedded Linux och Yocto
Python för test och automation
Systemdesign och integration
Nätverkskommunikation
Base Software & Safety-Critical Systems
C (C90/C99) i realtidssystem
Plattformsnära utveckling
Låg-nivå protokoll (SPI, UART, PWM m.fl.)
Kommunikationsprotokoll som CAN och Ethernet
Funktionell säkerhet och strukturerade arbetssätt
🎯 Vi tror att du har
Minst 8 års erfarenhet av embedded-utveckling
Erfarenhet av C och/eller modern C++
Arbetat med realtids- eller säkerhetskritiska system
Förståelse för utvecklingskedjan från krav till release
Erfarenhet av agila arbetssätt
God engelska i tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet av säkerhetsstandarder
CI/CD för embedded
Cyber security eller tillförlitlig systemdesign
Behärskar svenska i både tal och skrift
🧠 Vem vi söker
Du tar ansvar för ditt tekniska arbete och är bekväm i dialog med arkitekter, system- och testingenjörer. Du kan analysera system, strukturera problem och fatta välgrundade tekniska beslut. Du vill fortsätta utvecklas och trivs i miljöer där kvalitet är en självklar del av arbetet.
🌍 Varför m4?
Hos oss får du det bästa av två världar. Vi erbjuder känslan och personligheten hos det lilla bolaget, kombinerat med det stora bolagets resurser och professionalism. Du får möjlighet att arbeta i miljöer där arkitektur, standarder och systemansvar är centrala, tillsammans med kollegor som uppskattar strukturerad systemdesign och hållbara lösningar.
Du erbjuds en fast anställning med konkurrenskraftiga villkor och möjlighet att påverka både uppdrag och teknisk inriktning. Du får arbeta i projekt där din kompetens gör skillnad och blir en del av ett nätverk av erfarna specialister.
Är du intresserad av att höra mer?
Då är det bara att skicka in ditt CV eller din LinkedIn-profil. Just nu är vi på lite sommarsemester, men kommer gå igenom urvalet när vi är på plats i augusti igen. Så efter du skickat in din ansökan kan du luta dig tillbaka och njuta av sommaren, så hör vi av oss när vi är tillbaka framför datorn igen. Vi ser fram emot att höra från just dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7985208-2075843". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare m for solutions Holding AB
(org.nr 559540-9235), https://connect.m4.nu
Kungsgatan 6 (visa karta
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211 49 MALMÖ Arbetsplats
ICT m4 Jobbnummer
9983620