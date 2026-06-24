Senior Embedded Engineer
Knightec Group Software and Cloud AB / Datajobb / Göteborg Visa alla datajobb i Göteborg
2026-06-24
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Därför är detta jobb för dig
Knightec Group är med och utvecklar nästa generation av inbyggda och uppkopplade system. Tillsammans med våra kunder tar vi fram framtidssäkra mjukvaru- och hårdvarulösningar, från realtidssystem till molnintegrerade produkter.
Vi söker dig som är en erfaren embeddedutvecklare som är intresserad av att jobba i projekt med allt från klassisk embeddedutveckling till framtidens lösningar inom device to cloud – ett område som vi växer inom.Publiceringsdatum2026-06-24Dina arbetsuppgifter
Du blir en del av affärsområdet Software & Cloud, där vi i Göteborg är omkring 180 kompetenta och engagerade kollegor. Vi arbetar i en bredd av uppdrag, allt från hårdvarunära utveckling i realtidssystem till arkitektur och systemintegration med molnet.
Du kommer få arbeta i projekt som passar din erfarenhet och intressen, i våra inhouse-team eller ute hos kund. Samtidigt får du möjlighet att vara med och bidra i utvecklingen av vår device to cloud-satsning.
Exempel på arbetsuppgifter:
Design och implementation av embedded-mjukvara i C/C++
Systemintegration mellan inbyggda enheter och molnplattformar
Kravställning, arkitektur, test och kvalitetssäkring
Samarbete med tvärfunktionella team inom mjukvara, hårdvara och cloud
För dig som är nyfiken finns även goda möjligheter att prova på att arbeta i Norge.Kvalifikationer
Vi söker dig med gedigen embedded-erfarenhet, som trivs med att arbeta både brett och tekniskt djupt. För att trivas i den här rollen så behöver du ha runt 10 års erfarenhet eller mer av embeddedutveckling, primärt i C/C++. Vi tror även att du har:
Civilingenjörsexamen inom Datateknik, Elektroteknik, Teknisk Fysik eller motsvarande
Professionella kunskaper i engelska i tal och skrift, svenska är starkt meriterande
Meriterande är om du även har erfarenhet av:
Embedded Linux och realtids-OS
Cloud-teknologier (AWS, Azure, Google Cloud) och edge-to-cloud-integration
Säkerhetskritiska standarder (t.ex. ISO 26262, ISO 21434)
CI/CD och moderna embedded-verktygskedjor
Cyber- och molnsäkerhet för uppkopplade system
Kravställning, systemdesign och test
Realtidssystem och hårdvarunära utveckling
Projekt inom fordon, medtech, försvar eller andra reglerade branscher
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Vi tror att du är nyfiken, samarbetsinriktad och gillar att dela med dig av din kunskap.
En spännande resa med Knightec Group
Knightec Group är idag en av Norra Europas ledande strategiska partners inom produkt- och digital tjänsteutveckling – hur häftigt är inte det?
Genom att förena ingenjörskompetens, digital expertis och affärsförståelse hjälper vi våra kunder att omvandla ny teknik till verkliga lösningar som skapar värde. Vi arbetar i skärningspunkten mellan affärsstrategi och teknikutveckling och stöttar våra kunder genom hela resan – från de första idéerna till utveckling, implementering och vidare utveckling.
På Knightec Group samlas människor med olika perspektiv, erfarenheter och specialistområden. Tillsammans skapar vi innovation som gör verklig skillnad – för företag, människor och samhället i stort.
För våra medarbetare innebär det stora möjligheter att vara med och forma framtidens lösningar genom meningsfulla projekt i teknikens absoluta framkant. Här får du inte bara utvecklas och växa i din roll – du blir också en del av ett team där nyfikenhet, samarbete och modet att utmana driver oss framåt.
Låter det som platsen för dig? Häng med på vår fortsatta resa!
Praktisk information
Detta är en heltidsanställning, placerad på vårt kontor i Göteborg, Lindholmsallén 2. Resor i tjänsten kan förekomma till våra kunder. Startdatum är så snart som möjligt eller enligt överenskommelse.
Skicka in din ansökan så snart som möjligt. Om du har några frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Victoria Olsson, Talent Acquisition Specialist. Observera att vi, på grund av GDPR, endast tar emot ansökningar via vår karriärsida.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7963878-2068429". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Knightec Group Software and Cloud AB
(org.nr 556403-0996), https://career.knightecgroup.com
Lindholmsallén 2 (visa karta
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417 55 GÖTEBORG Arbetsplats
Knightec Group Sweden Jobbnummer
9976823