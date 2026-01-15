Senior Embedded Engineer
Quadruped AB / Datajobb / Linköping Visa alla datajobb i Linköping
2026-01-15
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Quadruped AB i Linköping
, Västervik
eller i hela Sverige
Nu rekryterar vi till en spännande tjänst på Emerson i Linköping som Sr Embedded Engineer. Emerson är ett globalt teknik- och mjukvaruföretag som erbjuder innovativa lösningar för ledande industrier globalt. Genom sitt ledande automationsutbud, inklusive sitt majoritetsägande i AspenTech, hjälper Emerson hybrid-, process- och diskreta tillverkare att optimera verksamheten, skydda personalen, minska utsläppen och uppnå sina hållbarhetsmål.
Nu söker vi en senior utvecklare inom inbyggda system som vill vara med och utveckla nästa generations radarbaserade nivåmätare. Rollen är tekniskt avancerad och innebär ett stort ansvar för algoritmutveckling och signalbehandling. Du kommer att arbeta i ett mindre, sammansvetsat team med stor möjlighet att påverka både tekniska lösningar och produktens framtida utformning.
Rollen erbjuder:
Stor möjlighet att påverka lösningar som hamnar i slutprodukter.
En arbetsmiljö med stort fokus på tekniska studier och innovation.
Ett tight och engagerat team, samtidigt som du blir en del av ett världsomspännande företag.
Möjlighet att påverka produktutvecklingen från tidig kravställning till lansering.
Vara involverad i allt från kravställning och design till implementation och test.
Arbeta i tvärfunktionella team där innovation, kunskapsutbyte och ständiga förbättringar är en naturlig del av vardagen.
En roll där du får arbeta med avancerad teknik och bidra till utvecklingen av framtidens sensorer.
Primära arbetsuppgifter:
Utveckling av inbyggd mjukvara med fokus på algoritmer för signalbehandling och mätlogik
Design, utveckling och optimering av signalbehandlingsfunktioner för radarbaserade sensorer.
Utveckling av simuleringsmodeller för algoritmtest och verifiering.
Bidra till tekniska studier och innovationsarbete inom radarbaserad nivåmätning.
Aktivt delta i produktutvecklingen från tidig kravställning till lansering på marknaden.
Samarbete med kollegor inom hårdvara, mjukvara och systemdesign för att skapa robusta och effektiva lösningar.
För att lyckas i den här rollen ser vi gärna att du har erfarenhet av följande:
Civilingenjör eller motsvarande inom elektroteknik, datateknik, teknisk fysik eller liknande
Minst 5-10 års erfarenhet av utveckling av inbyggda system alternativt algoritmutveckling inom signalbehandling och mätlogik
Erfarenhet av att arbeta i C/C++
Kunskap och intresse för signalbehandling.
Erfarenhet av algoritmutveckling.
Erfarenhet av att arbeta i Python och/eller MATLAB för modellering och simulering.
Kännedom om radarteknik är meriterande.
Erfarenhet av machine learning applicerad på signalbehandling är ett stort plus.
Din personliga profil
Du har ett genuint teknikintresse och drivs av att lära dig nya saker.
Du har ordningssinne och är strukturerad.
Du är driven, självgående och nyfiken.
Du är en teamplayer som bidrar till hela gruppens leverans, kompetensutveckling och kundens nöjdhet.
Du har inget problem med att rollen nu eller i framtiden kan innebära säkerhetsprövning.
Varför Emerson?
Emerson är ett globalt teknik- och mjukvaruföretag som erbjuder innovativa lösningar för ledande industrier globalt. Genom sitt ledande automationsutbud, inklusive sitt majoritetsägande i AspenTech, hjälper Emerson hybrid-, process- och diskreta tillverkare att optimera verksamheten, skydda personalen, minska utsläppen och uppnå sina hållbarhetsmål.
På Emerson är varje medarbetare en del av en utvecklingsintensiv och innovativ miljö där alla har en tydlig bild av hur man i sitt eget arbete bidrar till företagets framgång. Kundfokus, engagemang och mod genomsyrar vår kultur. Klimatet är familjärt och eftersom vi är en del av en global koncern, med kontor världen över, finns många utvecklingsmöjligheter. Vi bedriver ett aktivt jämställdhetsarbete för att öka andelen kvinnor hos oss och i teknikbranschen i stort.
Rosemount Tank Radar AB, som är en del av Emerson, är ett teknikföretag med svenska rötter och en stark global närvaro. Företaget är specialiserat på radarbaserad nivåmätning och kan tillsammans med systerbolag leverera hela system för nivå-, temperatur- och flödesmätning inom olika industrier. Tekniken används världen över för att säkerställa hög noggrannhet i inventering, ökad säkerhet och effektiv drift av lagringstankar, och spelar därmed en viktig roll i en säker och hållbar försörjning.Publiceringsdatum2026-01-15Så ansöker du
I denna rekrytering samarbetar Emerson med Quadruped Rekrytering. Hör av dig med frågor eller skicka din ansökan till carina.ronnby@quadruped.se
alt 076-1017770. Urval och intervjuer sker löpande.
Vill du veta mer är du välkommen att kontakta oss!
Form: Fast anställning hos Rosemount Tank Radar AB (Emerson)
Placering: On-site, Linköping.
Omfattning: 100%.
Hybrid: Begränsat (1-4) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Quadruped AB
(org.nr 559156-5071)
Olaus Magnus väg 42 (visa karta
)
583 30 LINKÖPING Arbetsplats
Rosemount Tank Radar AB (Emerson) Jobbnummer
9687051