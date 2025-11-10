Senior Elkraftskonstruktör
2025-11-10
På ABB hjälper vi industrier att bli snabbare, mer resurseffektiva och hållbara. Här är framsteg en självklarhet - för dig, ditt team och hela världen. Som global marknadsledare ger vi dig rätt förutsättningar för att lyckas med det. Det kommer inte alltid att vara enkelt - utveckling kräver mod och styrka. På ABB är du aldrig ensam. Run what runs the world.
Denna position rapporterar till: Project Operations Manager.
Roll och ansvarsområden
Nu söker vi på ABB Electrification en elkraftskonstruktör som har lång erfarenhet från elkraftsbranschen och som vill bli en del av vår projektorganisation!
Här blir du en viktig spelare som får möjlighet att arbeta med ledande teknik och spännande projekt på ett globalt företag. Du kommer att vara den sammanhållande länken för att designa den tekniska lösningen i våra projekt och är med från projektering till idrifttagning. Vi söker dig som gillar utmanande projekt, är ansvarstagande samt med struktur och kvalitet skapar hållbara lösningar. Du rapporterar till Manager Project Operations. Tjänsten är med fördel placerad i Västerås men andra orter beaktas.
Ansvarsområden:
I rollen får du möjlighet att ta eget ansvar för konstruktionsarbetet samtidigt som du ingår i projektteamet där ni samarbetar för att säkra tekniska lösningar och goda projektleveranser för våra kunders räkning.
Säkerställa att lösning med tillhörande konstruktion uppfyller kundens krav, lagar och standarder.
Exempel på underlag som kan behövas konstrueras eller revideras:
• Kretsscheman
• Inre-/Yttre förbindningstabeller
• Apparatlistor
• Kabellistor
• Layouter (kontrollskåp, ställverksfronter, rum/byggnad)
I rollen ingår att inhämta information från våra kunder, genomföra platsbesök samt ibland delta vid provning och idrifttagning.

Bakgrund
Du har goda tekniska kunskaper inom elkraft som du anskaffat dig genom praktiska erfarenhet på fältet som t.ex. servicetekniker eller kontrollanläggningsingenjör. Högskoleingenjörsexamen med inriktning elkraft är meriterande men inget krav.
Du har god teknisk förståelse för elsystemets uppbyggnad, från låg till mellanspänning. Meriterande om du har kunskaper och erfarenhet om ABB:s ställverk och dess ingående komponenter.
Du har god kunskap och erfarenhet av konstruktion i AutoCad, ElProCad och/eller elMaster.
Du har god erfarenhet av att arbeta med reläskydd, konstruktion och installation. Tidigare erfarenhet av konfigurering, 61850 protokoll, provning & idrifttagning, felsökning samt elinstallations Auktorisation A, AL är meriterande.
Du är en strukturerad person som gillar att konstruera samt analysera och förstå problematiken kring elkraftsanläggningar för att hitta kvalitativa lösningar.
Du är engagerad, noggrann och gillar att arbeta mot uppsatta mål och deadlines. Du är också serviceinriktad och har förmågan att kommunicera tydligt både i tal och skrift på svenska och engelska, både internt och till externa parter.
Eftersom resor ingår i tjänsten är det krav att du innehar B-körkort.
Det här erbjuder vi dig
Ta ansvar, dela med dig av modiga idéer och uppnå konkreta resultat hos oss. Du kommer att utvecklas genom praktisk erfarenhet, mentorskap och livslångt lärande som är anpassat till dina mål. Här gör ditt arbete inte bara skillnad - det driver utvecklingen framåt.
Hos ABB får du förmåner som stöttar dig genom hela din karriär - i allt från hälsa till pension.
Mer om oss
ABB Electrification Service är en ledande leverantör av produkter och tjänster för eftermarknaden på elkraftsanlägningar, främst låg och mellanspänningsställverk. Vi strävar efter att vara nära våra kunder och finns representerade runt om i Sverige - från Gällivare i norr till Malmö i söder. Vårt uppdrag är att maximera tillgänglighet, tillförlitlighet och förutsägbarhet på elkraft samtidigt som vi hjälper våra kunder minska sin miljöpåverkan. Vi täcker anläggningens hela livscykel från idrifttagning till utbyte. Hos oss arbetar du självständigt men ingår i ett skickligt team bestående av anbudsingenjörer, konstruktör samt projektledare inom låg- och mellanspänningsställverk. Övriga organisationen består av säljare, servicekoordinatorer, avtalsledare, administrativ personal samt våra serviceingenjörer som varje dag hjälper våra kunder ute på site.
ABB Electrification Service har ca 60 anställda på tio orter över hela Sverige. Vi har ett brett produktprogram och hjälper kunder att säkra tillgängligheten för sin installerade bas. Våra kunder finns inom papper & massa, järnverk, energibolag, elnätsföretag, vatten & avlopp, kemi och gruvindustri.
Rekryterande chef Andreas Norgren, +46 706 16 45 57, svarar gärna på dina frågor om tjänsten. Fackliga representanter - Sveriges Ingenjörer: Senad Hujic, +46 730 88 30 06; Unionen: Hannah Norén, +46 706 34 03 46; Ledarna: Lenny Larsson, +46 706 32 85 47. Talent Partner Matilda Engman +46 72 461 21 92.
Vi ser fram emot att läsa din ansökan i PDF-format. Sista ansökningsdag är 28 November. Vi arbetar med löpande urval vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag. Notera att anställningsprocessen på ABB Sverige inkluderar en referenskontroll, ett drogtest och vid vissa rekryteringar även en utökad bakgrundskontroll.
Vi undanber oss vänligen direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare platsannonser.
Bli en av oss. Var med i teamet där framsteg sker, industrier förändras och ditt arbete formar världen. Run what Runs the world.
Vi värdesätter människor med olika bakgrund. Kan det här vara ditt nästa steg? Ansök idag eller besök www.abb.com
för att läsa mer om oss och se hur vår teknologi påverkar världen.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-28
