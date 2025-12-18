Senior elkonstruktör med ansvar för delprojektledning
Afry AB / Elektronikjobb / Borlänge Visa alla elektronikjobb i Borlänge
2025-12-18
, Falun
, Gagnef
, Säter
, Leksand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Afry AB i Borlänge
, Falun
, Smedjebacken
, Ludvika
, Hofors
eller i hela Sverige
Företagsbeskrivning
AFRY erbjuder tjänster inom teknik, design, digitalisering och rådgivning. Vi är dedikerade experter inom industri, energi och infrastruktur och skapar värde för kommande generationer. AFRY har nordiska rötter med global räckvidd. Våra gemensamma principer - Result driven, Client centric, Empowering och Accountable - vägleder oss i hur vi arbetar, utvecklas och lyckas tillsammans. Var med och accelerera övergången till ett hållbart samhälle. Publiceringsdatum2025-12-18Beskrivning av jobbet
AFRY Advanced Automation i Borlänge är en del av AFRYs satsning på att leverera innovativa och hållbara automationslösningar till industrin. Vi arbetar nära våra kunder för att skapa effektiva, säkra och framtidssäkrade system som bidrar till ökad produktivitet och minskad miljöpåverkan. Vårt team består av engagerade specialister inom automation, elkonstruktion, maskinkonstruktion och projektledning, och vi erbjuder en dynamisk arbetsmiljö där kompetensutveckling och samarbete står i centrum.
I rollen som senior elkonstruktör kommer du att ta ett helhetsansvar för elkonstruktionen i våra projekt, från konceptfas till färdig leverans. Du blir en nyckelperson i projektteamet och arbetar med att utveckla och kvalitetssäkra lösningar som uppfyller kundens krav och branschstandarder.
Utöver det tekniska ansvaret kommer du även att fungera som delprojektledare, vilket innebär att du planerar, koordinerar och följer upp arbetet inom ditt område.
Du har nära kontakt med både interna och externa intressenter, säkerställer att tidplaner och budget hålls och bidrar till att projektet levereras med hög kvalitet.
Rollen kombinerar teknisk expertis med ledarskap och kommunikation, och du får möjlighet att påverka både detaljer och helhet i våra projekt.
Vi söker dig som har gedigen erfarenhet av elkonstruktion inom industriella uppdrag och som är van att arbeta med olika konstruktionsverktyg och relevanta standarder.
Du har erfarenhet av projektledning eller delprojektledning och trivs med att ta ansvar, driva arbetet framåt och skapa struktur. Din kommunikativa förmåga och ditt intresse för samarbete gör att du passar väl in i vårt team. Hos oss får du möjlighet att arbeta i spännande projekt, utveckla din kompetens och vara en del av ett företag som satsar på hållbarhet och innovation. Kvalifikationer
I den här rollen är det viktigt att du har en stark känsla för planering och struktur. Du arbetar metodiskt, skapar realistiska förväntningar och bryter ner komplexa uppgifter i tydliga steg och delmål. Noggrannhet och detaljfokus är en självklar del av ditt arbetssätt.
Vi värdesätter också integritet. Du sätter teamets och organisationens mål i första hand och agerar alltid med ett professionellt och ansvarsfullt förhållningssätt. Din förmåga att prioritera helheten gör dig till en trygg och pålitlig resurs i projekt.
Slutligen är kommunikation en nyckelkompetens. Du uttrycker dig öppet och ärligt, lyssnar in andras perspektiv och skapar utrymme för dialog. Genom att ge konstruktiv feedback bidrar du till ett klimat där alla kan utvecklas och prestera sitt bästa.
Krav
Arbetslivserfarenhet:
Mer än 5 års relevant erfarenhet av elkonstruktion inom industriella process eller produktionsanläggningar
Kunskaper/Utbildning:
Relevant formell utbildning inom el, elkonstruktion eller elkraft, alternativt motsvarande praktisk erfarenhet
Goda kunskaper i dokumentationsverktyg samt förmåga att hantera och förstå olika kunders kravbilder och dokumentationssystem
Språkkunskaper:
Svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande
Arbetslivserfarenhet:
Vana att arbeta i projektform, gärna i ledande roll inom industriella projekt
Erfarenhet av att fördela uppgifter till yngre medarbetare i projektteamet
Erfarenhet av automationsprojekt kopplade till industriella drivsystem
Processvana från stål- och verkstadsindustri samt energiproduktion
Utbildning:
Ingenjörsutbildning inom el, elkonstruktion eller elkraft med industriell inriktning
Systemkunskaper:
Elprocad
EPLAN
Sitebase
Autocad Electrical
Ytterligare information
Välkommen med din ansökan, sista ansökningsdag är 2026-01-31. Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Frågor eller funderingar? Kontakta gärna oss!
Rolf Holmqvist - Service area manager rolf.holmqvist@afry.com
Mattias Jönsson - Group manager mattias.jonsson@afry.com
För samtliga rekryteringar på AFRY genomförs som grund alltid en ID-kontroll, referenstagning samt verifiering av utbildning.
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
På AFRY driver vi förändring i allt vi gör. Vi anser att förändring sker när modiga idéer möts, när vi samarbetar, skapar innovation och omfamnar kreativa lösningar, det är så vi skapar framtiden. Vi söker konstant kvalificerade kandidater som vill ansluta sig till våra inkluderande team runt om i världen. Bli en del av oss och påskynda den gröna omställningen Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "REF13437A". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Afry AB
(org.nr 556120-6474) Arbetsplats
Afry Jobbnummer
9653661