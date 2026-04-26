Senior Elkonstruktör - Kundprojekt inom avancerade kraftsystem
Om jobbet
Hos KraftPowercon blir du en nyckelperson som arbetar med egenutvecklade produkter i världsklass, använda i stora internationella infrastrukturprojekt. Du blir en del av ett kompetent och sammansvetsat team som växer och tar en allt starkare position på den globala marknaden.
I rollen som elkonstruktör har du ett övergripande systemansvar i kundprojekt inom kraftöverföring för vätgasdrivna bränsleceller samt motordrivsystem för avbrottsfri kraft. Du arbetar nära kunder och interna funktioner och bidrar genom hela projektets livscykel - från tidig affärsdialog till färdig leverans.
Du designar, konstruerar och kundanpassar avancerade strömförsörjningssystem och är aktiv i offert-, försäljnings-, produktions- och leveransfasen. I utvecklingsarbetet är du även delaktig i att ta fram nya systemlösningar och vidareutveckla våra produktplattformar.Publiceringsdatum2026-04-26Dina arbetsuppgifter
Kundprojekt från offert till leverans
Design och vidareutveckling av strömförsörjningssystem
Teknisk systemägare i kundprojekt
Teknisk koordinator mot större kunder
Tekniskt stöd internt och externt i säljprocessen
Projektarbete tillsammans med interna och externa resurser
Aktivt mentorskap och kunskapsdelning i teametKvalifikationer
Vi söker dig som har:
Civilingenjörs- eller masterexamen inom el/elektroteknik, gärna med inriktning mot kraftelektronik eller högskoleingenjör med relevant arbetslivserfarenhet
God kompetens inom kraft- och elektronikområdet samt ett starkt teknikintresse
Erfarenhet från liknande roller inom elkonstruktion, systemdesign eller utveckling
Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift
God datorvana samt erfarenhet av simuleringsverktyg och CAD (vi arbetar i EPLAN)
Körkort B
Om dig
Som person är du strukturerad, noggrann och van att arbeta projektorienterat mot tydliga mål och tidsramar. Du har lätt för att samarbeta, är lyhörd för kunders behov och drivs av att hitta praktiska och tekniskt robusta lösningar.
Med din erfarenhet bidrar du aktivt med förbättringsförslag och har ett naturligt engagemang för att stötta både kunder och kollegor. Du är tydlig, rak och prestigelös i din kommunikation och ser mentorskap som en självklar del av din roll.
Vi erbjuder
KraftPowercon befinner sig i en intensiv utvecklingsfas, med en pågående produktlansering av en ny kraftomvandlare för bränslecellsapplikationer. Som systemansvarig elkonstruktör får du en central roll med stor påverkan, både i utvecklingsprojekt och kundorder.
Hos oss får du möjlighet att:
Arbeta från idé till färdig produkt
Påverka teknikval, lösningar och arbetssätt
Utveckla din roll utifrån kompetens och intresse
Skapa din egen specialistnisch på sikt Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-23
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare KraftPowercon Sweden AB
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare KraftPowercon Sweden AB
https://career.kraftpowercon.com
Hjalmar Petris väg 49
)
352 46 VÄXJÖ
För detta jobb krävs körkort.
