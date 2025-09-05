Senior Elektronikutvecklare
2025-09-05
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
, Norrköping
, Örebro
, Jönköping
, Köping
Vill du påverka verkliga produkter - från idé till verifierad hårdvara - och ha nära till både kund och kollegor? Hos oss jobbar du i egna lokaler med välutrustat elektroniklabb, där vi kombinerar systemtänk med hands-on arbete.
Om Etteplan
Etteplan är ett ledande ingenjörsföretag med 4000+ teknikspecialister som tillsammans utvecklar lösningar som gör skillnad - för industrin och samhället.
Din roll
Som senior elektronikutvecklare arbetar du i tvärfunktionella team genom hela utvecklingskedjan: från krav och arkitektur till prototyp, verifiering och fältprov hos kund. Du får:
- Äga och bidra i schemaritning, PCB-layout och konstruktion (analog/digital, höghastighet/kraft/EMC beroende på uppdrag).
- Samarbeta nära embedded-SW, mekanik och test för robusta system.
- Vara hands-on i labbet när det behövs (t.ex. lödning, kablage, mätningar).
- Mentora kollegor och - om du vill - ta arbetsledande ansvar i mindre projekt.
Våra uppdrag rör ofta sensorik, motorstyrning och trådlös kommunikation (t.ex. koppling mot app/cloud). Majoriteten bedrivs in-house - men ibland jobbar vi på plats hos kund.

Profil
Vi söker en erfaren elektronikingenjör som kombinerar tekniskt djup med samarbetsförmåga och kundfokus.
Måste-krav
- Civil-/högskoleingenjör eller motsv. erfarenhet.
- 5+ års erfarenhet av elektronikkonstruktion för inbyggda system (analog & digital).
- Vana av E-CAD (t.ex. Altium, OrCAD, PADS, DipTrace eller Eagle) och kravhantering.
- Erfarenhet av testplanering och verifiering av kretskort.
- Praktisk mätteknik (oscilloskop, spektrumanalysator, VNA m.m.).
- Grundläggande regulatorisk förståelse kopplad till elektronikutveckling.
- B-körkort.
Meriterande
- Hårdvarunära C för embedded.
- Labbrutin från elektronikföretag/instrumentintensiv miljö.
- Simulering (t.ex. Keysight ADS, FEKO, Ansys).
- RF-design.
- Test/efterlevnad enligt EMC/LVD/RED.
- DFMEA och konfigurationshantering (CM).
Varför Etteplan i Linköping?
- Riktiga produkter, korta beslutsvägar: variation mellan in-house och kunduppdrag.
- Starkt elektronik-/embedded-community: dela kunskap och bygga best practice tillsammans.
- Trygghet & villkor: Kollektivavtal, tjänstepension (ITP1/ITP2) inkl. flexpension, samt försäkringar via avtal. Friskvård och företagshälsa ingår.

Så ansöker du
Ansök gärna med CV , skriv gärna kort vad du vill göra mer av inom elektronik just nu. Vi går igenom ansökningar löpande.
Etteplan är ett ledande ingenjörsföretag som formar framtidens industrier. Med en dynamisk och inkluderande arbetskultur, erbjuder vi spännande uppdrag, mångfaldiga kundrelationer och en miljö där din ambition får blomma. Vi är över 700 teknikspecialister i Sverige som brinner för teknik och människor. Tillsammans formar vi framtidens innovationer och utveckling inom en global affärsmiljö. Hos oss finns många möjligheter för dig som vill växa och utvecklas i en framåtsträvande organisation. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Etteplan Sweden AB
(org.nr 556526-0592), https://www.etteplan.com/ Arbetsplats
Etteplan Jobbnummer
9494888