Senior elektronikkonstruktör till Avalons projektverksamhet
Vi behöver din hjälp! Om du brinner för att utveckla hårdvara och vill vara en del av spännande, multidisciplinära (in-house) produktutvecklingsprojekt vill vi gärna komma i kontakt med dig. Välkommen!
Din framtid hos oss
I snart 30 år har vi arbetat med produkt- och systemlösningar som verkligen gör skillnad för omvärlden. Under åren har Avalon haft förmånen att samarbeta med en stor mängd olika företag och branscher - från MedTech och Heavy Industry till Food Industry, Consumer Products och Retail, för att nämna några. Rollen som utvecklingspartner och projektleverantör ställer höga krav på struktur, kommunikation, samordning och organisation - utöver kompetens och erfarenhet.
Vårt projektteam består i dagsläget av ett tiotal seniora medarbetare utspridda över landet, alla med sin egen specifika kunskapsprofil. Teamets syfte är att utgöra en stabil kompetensbas i de projektgrupper vi kontinuerligt etablerar för att möta våra kunders ökande behov. Tillsammans med våra övriga kollegor inom Avalon skapar vi kompletta projektgrupper som täcker alla discipliner som krävs för att leverera enligt våra kunders önskemål.
Som elektronikkonstruktör i projektteamet samarbetar du bland annat med erfarna specialister, projektledare och kunder. Samarbete, kommunikation och problemlösning är centrala delar av ditt arbete. I vår portfolio finns exempel på tidigare projekt som vi levererat genom åren.
Matchar vi varandra?
Vi letar efter mer än erfarenheterna i ditt CV - vi vill träffa vår nästa kollega. Känner du igen dig i nedanstående? Tveka inte att ansöka eller kontakta oss med eventuella frågor.
Kommunikativ lagspelare: Du trivs bäst när du får lösa uppgifter tillsammans med andra. För dig är teamarbete synonymt med transparens; du delar proaktivt med dig av din framdrift och vågar fråga när du kör fast.
Adaptiv och leveransfokuserad: Du har förmågan och viljan att snabbt skifta fokus mellan olika projekt och tekniska miljöer. Du ser det som en stimulerande utmaning att prioritera om din arbetsdag när förutsättningarna ändras.
Nyfiken problemlösare med omvärldsbevakning: Du drivs av en naturlig nyfikenhet på ny teknik och ser varje utmaning som en möjlighet att lära dig något nytt. Du ser ett stort värde i att applicera nya insikter i våra kundprojekt.
Proaktiv kommunikation: Du har en mycket god kommunikationsförmåga på svenska och engelska. Vi lägger stor vikt vid din förmåga att vara en aktiv lagspelare som driver dialogen framåt snarare än att vänta på instruktioner. Du drar dig inte för att lyfta problem tidigt eller bolla lösningar med dina kollegor för att undvika flaskhalsar.
Akademisk bakgrund: Du har en högskole- eller civilingenjörsutbildning inom elektronik, mekatronik eller annat relevant tekniskt område.
Förståelse för hela livscykeln: Du är erfaren inom elektronikutveckling och trygg i att ta en problemställning hela vägen från design och konstruktion till industrialisering.
Designverktyg: Du har mycket god erfarenhet av moderna EDA-verktyg, exempelvis Altium Designer, Siemens Xpedition eller motsvarande.
Teknisk bredd: Dokumenterad erfarenhet av EMC-design, elsäkerhet samt praktiskt arbete i labbmiljö.
Systemförståelse för inbyggda system: Du förstår samspelet mellan hårdvara och mjukvara via bussar som I2C och SPI. Utöver ren hårdvarukonstruktion är det meriterande om du har erfarenhet av lågnivåprogrammering (C/C++), RTOS och drivrutinsutveckling.
Design for Manufacturing & Test (DFM/DFT): Erfarenhet av att optimera konstruktioner för volymproduktion, inklusive testbarhet i produktion och komponentval baserat på livscykelanalys.
Konsultmässighet & Ansvar: Du är van att arbeta i projektform och förstår innebörden av att ha helhetsansvar för en komplett projektleverans.
Säkerhetsprövning: Då du kommer att arbeta med säkerhetsklassade kunder krävs svenskt medborgarskap för att kunna genomgå nödvändig säkerhetsprövning.
Meriterande kvalifikationer
Simulering och analys: Praktisk erfarenhet av simuleringsverktyg (t.ex. LTspice, PSpice eller HyperLynx) för att verifiera signalintegritet (SI) och kraftintegritet (PI) tidigt i designfasen.
Radioteknik och trådlös kommunikation: Erfarenhet av RF-design, antennintegrering eller certifiering av trådlösa gränssnitt (Bluetooth, Wi-Fi, LoRa).
Standarder och regulatoriska krav: Fördjupad kunskap inom specifika standarder, exempelvis medicinteknik (60601-1).
Supply Chain-medvetenhet: Erfarenhet av att navigera i komponentmarknaden, hantera "Obsolescence" (utgångna komponenter) och proaktivt föreslå alternativa lösningar för att säkra leveransförmåga.
Vår kultur
Vår företagskultur är bland det viktigaste vi har. Vi är alla med och aktivt bidrar till våra gemensamma framgångar och vi motiveras av att samarbeta och driva vår affär framåt. Vår ambition är inte att bli störst, däremot kommer vi alltid sträva mot att vara bäst på det vi gör. Vi är glada över att arbeta på Avalon Innovation och kan stolt säga - jag är en avalon!
Vad händer nu?
Har du frågor om oss eller tjänsten? Tveka inte att kontakta oss som jobbar med rekryteringen. Varmt välkommen att ansöka genom att bifoga ditt CV och besvara frågorna i formuläret. Observera att vi inte hanterar några ansökningar via mail, det är för att skydda personuppgifter enligt GDPR. För att din ansökan ska vara komplett behöver du skicka in den via vårt rekryteringssystem. Rekryteringen pågår löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Välkommen att ansöka!
Vi som med STORT NÖJE ser fram emot din ansökan heter:
Richard Kalberg, Project Operations Managerrichard.kalberg@avaloninnovation.com
Jesper Sjögren, Business Director Projectsjesper.sjogren@avaloninnovation.com
Varmt välkommen till Avalon Innovation!
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7471836-1973944". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avalon Innovation Technology AB
https://jobb.avaloninnovation.com
Skivfilargränd 2 (visa karta
)
721 30 VÄSTERÅS
