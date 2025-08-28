Senior Elektronik designer - Ludvika
Vi söker nu en erfaren elektroingenjör till ett konsultuppdrag på plats hos vår kund i Ludvika. Uppdraget startar omgående och pågår initialt i 1 år, med möjlighet till förlängning.
Om uppdraget Som Senior Electrical Engineer arbetar du med planering, design, utveckling, testning och installation av elektriska och elektroniska komponenter och system, inklusive automationslösningar. Du ansvarar för att självständigt genomföra och leda komplexa ingenjörsaktiviteter och samarbetar med andra discipliner för att säkerställa högkvalitativa och affärsmässiga resultat.Publiceringsdatum2025-08-28Dina arbetsuppgifter
Konstruktion och utveckling av elektroniska system Planering och koordinering av komplexa tekniska uppdrag Genomförande av avancerade analyser och tekniska studier Framtagning av rekommendationer baserade på ingenjörsmässiga principer, affärsmässiga hänsyn och regelverk Rapportering, dokumentation och arbete i tekniska system
Kvalifikationer Civil- eller högskoleingenjörsexamen inom elektroteknik eller motsvarande Minst 6 års relevant arbetslivserfarenhet (alternativt annan teknisk utbildning och 15+ års erfarenhet) Djup kunskap inom konstruktion, analys och utveckling av elektriska system Förmåga att arbeta självständigt med komplexa uppgifter Goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift
Övrig information Placeringsort: Ludvika Arbetsmodell: På plats, 100% Start: Så snart som möjligt Längd: 1 år till att börja med (möjlighet till förlängning) Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
