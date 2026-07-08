Senior Ekonomicontroller
Westra Wermlands Sparbank / Controllerjobb / Arvika Visa alla controllerjobb i Arvika
2026-07-08
, Eda
, Sunne
, Årjäng
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Westra Wermlands Sparbank i Arvika
, Eda
, Årjäng
eller i hela Sverige
Senior Ekonomicontroller till Westra Wermlands Sparbank
Vill du vara med och utveckla en stark lokal bank där dina analyser gör verklig skillnad?
Hos Westra Wermlands Sparbank får du en nyckelroll i en stabil och framgångsrik organisation med korta beslutsvägar, högt medarbetarengagemang och ett tydligt samhällsuppdrag. Nu söker vi en senior ekonomicontroller som vill bidra med affärsmässiga analyser, utveckla ekonomistyrningen och vara ett strategiskt stöd till ledning och verksamhet.
Om rollen
Som Senior Ekonomicontroller blir du en viktig del av ekonomiavdelningen och arbetar nära ekonomichef, VD och bankens chefer. Rollen är både operativ och strategisk och innebär ett stort ansvar för analys, rapportering och ekonomisk uppföljning.
Du kommer bland annat att:
utveckla rapporteringsmodeller och finansiella analyser som stödjer affärsbeslut
ansvara för budgetprocess, prognoser och kostnadsuppföljning
delta i månads-, kvartals- och årsbokslut samt säkerställa hög kvalitet i ekonomisk rapportering
genomföra lönsamhets-, investerings- och kostnadsanalyser
identifiera risker, möjligheter och förbättringsområden genom analys av nyckeltal
vara ett rådgivande stöd till ekonomichef, VD och bankens chefer
presentera ekonomiska analyser och beslutsunderlag på ett tydligt och pedagogiskt sätt
bidra till utveckling av arbetssätt, digitalisering och effektivisering inom ekonomiområdet
säkerställa att arbetet följer gällande lagar, regelverk och interna riktlinjer.
Du kommer också att samverka med andra Sparbanker, Swedbank och externa myndigheter.
Vem är du?
Vi söker dig som är en erfaren controller med ett starkt affärsfokus och som trivs med att omsätta siffror till insikter och beslut.
Vi ser att du har:
akademisk examen inom ekonomi, exempelvis civilekonom eller motsvarande
minst tio års erfarenhet som ekonomicontroller, gärna inom bank eller annan komplex och reglerad verksamhet
erfarenhet av budget, prognos, ekonomisk uppföljning och finansiell analys
goda kunskaper inom redovisning och ekonomistyrning
mycket goda kunskaper i Excel och Officepaketet
mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i både tal och skrift.
Det är meriterande om du har erfarenhet från Sparbank eller Swedbank samt myndighetsrapportering.
För att lyckas i rollen
Du är analytisk, strukturerad och arbetar självständigt med hög integritet. Samtidigt har du lätt för att skapa förtroende och bygga goda relationer i organisationen.
Du har förmågan att göra komplex ekonomisk information begriplig och uppskattar att presentera analyser för olika målgrupper. Du är nyfiken, utvecklingsorienterad och vågar utmana befintliga arbetssätt samtidigt som du har förståelse för vikten av kvalitet och regelefterlevnad.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och att du delar våra värderingar: Närhet, Kompetens, Omtanke och Framåtanda.
Därför ska du välja Westra Wermlands Sparbank
Hos oss får du möjlighet att arbeta i en bank där beslutsvägarna är korta och där ditt arbete har stor påverkan på verksamheten. Vi kombinerar den lokala sparbanksidén med ett långsiktigt perspektiv och ett genuint engagemang för människor, företag och samhällsutveckling.
Vi erbjuder bland annat:
en trygg och finansiellt stabil arbetsgivare
ett engagerat team med hög medarbetarnöjdhet
stora möjligheter att påverka och utveckla ekonomifunktionen
konkurrenskraftiga villkor
38,5h arbetsvecka
tjänstepension enligt bankernas pensionsavtal
sjukvårdsförsäkring och företagshälsovård
friskvårdsbidrag
lunchförmån
personalbank och resultatandelar
27 semesterdagar.Publiceringsdatum2026-07-08Om tjänsten
Tillsvidareanställning på heltid
Placeringsort: Arvika
Tillträde enligt överenskommelse
Provanställning kan komma att tillämpas.Så ansöker du
Välkommen att söka tjänsten via länken. Bifoga ett brev om varför du ser att tjänsten skulle passa dig samt ditt CV senast 2 augusti 2026. Vi kan komma att påbörja urvalet under ansökningstiden och välkomnar din ansökan så snart som möjligt.
Fråga gärna om tjänsten: Lars Magnusson, Ekonomichef 072-531 27 40, Marie Woronin, HR-chef 070-598 48 89, Facklig representant Finansförbundet, Jessica Danielsson, jessica.danielsson@wwsparbank.se
Westra Wermlands Sparbank är en inkluderande arbetsgivare och diskriminerar ingen utifrån kön, ålder, sexuell läggning eller sexuell identitet, etnicitet, religion eller funktionsnedsättning - alla är välkomna.
Varmt välkommen med din ansökan!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8028370-2091733". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Westra Wermlands Sparbank
(org.nr 572000-4489), https://jobb.wwsparbank.se
Westra Wermlands Sparbank (visa karta
)
671 31 ARVIKA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Westra Wermlands Sparbank Kontakt
Marie Woronin marie.woronin@wwsparbank.se 0570-5984889 Jobbnummer
9996446