Senior Ekonomiassistent- konsultuppdrag vid Universitet i Göteborg
Onepartnergroup Väst AB / Ekonomiassistentjobb / Göteborg Visa alla ekonomiassistentjobb i Göteborg
2025-12-19
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Onepartnergroup Väst AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Välkommen till en stimulerande akademisk miljö där din ekonomiska expertis gör skillnad!
Vi söker nu en engagerad senior ekonomiassistent som vill arbeta i en dynamisk och utvecklande akademisk miljö där kvalitet, utveckling och mångfald står i centrum.
Om uppdraget
Uppdraget är placerat vid en forskningsinstitution inom universitetet som bedriver framstående forskning inom bioteknik och hälsa. Institutionen har flera avdelningar och ett stort antal anställda. Uppdraget syftar till att stärka ekonomifunktionen vid arbetstoppar samt bidra till utveckling, implementering och kvalitetssäkring av ekonomiska processer.
Tjänsten är placerad på en avdelning för verksamhetsstöd där medarbetarna ger kvalificerat stöd inom administration, ekonomi och kommunikation. Ekonomifunktionen består av en controller, flera ekonomer och en ekonomiassistent.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Säkerställa korrekt redovisning i enlighet med interna och externa regelverk
Ekonomisk projektrapportering till finansiärer
Tolkning av villkor från finansiärer och övriga avtalsparter
Redovisning och bokföring
Kontering samt arbete med leverantörs- och kundreskontra
Deltagande i bokslutsarbete
Besvara förfrågningar om in- och utbetalningar
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av ekonomiarbete och liknande arbetsuppgifter
Har erfarenhet av redovisning, budget och bokslutsarbete
Har högskoleutbildning inom ekonomi eller likvärdig utbildning samt minst tre (3) års arbetslivserfarenhet från liknande arbete, alternativt gymnasieutbildning eller motsvarande samt fem (5) års arbetslivserfarenhet som ekonomiassistent
Har goda kunskaper i MS Office eller likvärdigt
Har goda kunskaper i ekonomisystem (exempelvis Unit4 ERP, Raindance, Hypergene, Visma eller motsvarande)
Kan kommunicera obehindrat på svenska och engelska, i tal och skrift
Erfarenhet av ekonomiarbete inom högskola, universitet eller annan forskningsverksamhet
Erfarenhet av projektredovisning
För att trivas och lyckas i rollen är du:
Prestigelös och stresstålig
Analytisk och noggrann
Samarbetsorienterad och relationsskapande
Strukturerad med förmåga att hantera flera uppgifter parallellt och prioritera effektivtPubliceringsdatum2025-12-19Övrig information
Normalarbetstid 08:00-16:45 (i genomsnitt 40 timmar per vecka)
Möjlighet till viss distansarbete utifrån verksamhetens behov
Placering Göteborg
Uppdraget är ett konsultuppdrag där du blir anställd hos oss på OnePartnerGroupunder under perioden 2026-02-01 till och med 2027-01-31 med möjlighet till förlängning.
Vad händer när du har sökt tjänsten?
I denna process jobbar vi med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. När du har visat intresse för tjänsten matchar vi din ansökan med tjänsten och vi kontaktar dig via mail eller telefon för återkoppling. Är du aktuell för tjänsten träffas vi på en intervju och under processen sker även referenstagning och bakgrundskontroll. Vid intervju kan ett arbetsrelaterat case förekomma.Sökande ansvarar för att ansökan är komplett. Ansökan så sker det via annonsen på OnePartnerGroups hemsida, vi hanterar inte ansökningar via mail på grund av GDPR. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Väst AB
(org.nr 559041-3083), https://www.onepartnergroup.se/ Kontakt
Tania Benitez tania.benitez@onepartnergroup.se Jobbnummer
9657128