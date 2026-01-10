Senior ekonomiassistent till Verdis huvudkontor
2026-01-10
Lockas du av en bred och utvecklande ekonomiroll med stort eget ansvar och möjlighet att påverka processer och arbetssätt? Vill du bli en del av ett engagerat team där struktur, kvalitet och samarbete står i fokus? Då kan rollen som senior ekonomiassistent på Verdis vara nästa steg för dig.Publiceringsdatum2026-01-10Om företaget
Verdis är en ledande aktör inom avfalls- och återvinningsbranschen. Vårt uppdrag är viktigt - vi bidrar varje dag till ett fungerande samhälle och en mer hållbar framtid. Våra medarbetare är minst lika viktiga - vi strävar efter att vara en trygg, professionell och utvecklande arbetsplats där människor trivs och vill stanna kvar.Om tjänsten
Som senior ekonomiassistent på Verdis väntar en varierande och ansvarsfull roll med breda kontaktytor. Du ansvarar för en rad uppgifter som är viktiga för verksamheten och säkerställer att våra ekonomiska processer håller hög kvalitet, är korrekta och följer gällande lagstiftning och interna rutiner. Du rapporterar till ekonomichefen och arbetar tätt tillsammans med övriga medarbetare på ekonomiavdelningen. Vi är ett sammansvetsat team - vi satsar hårt på att nå våra mål och ser till att ha roligt längs vägen.
Befattningen är en heltidstjänst, och arbetet sker på plats i våra nya fina lokaler på Konsumentvägen i Älvsjö.
Huvudsakliga ansvarsområden och arbetsuppgifter
Löpande redovisning och rapportering:
- Löpande bokföring, månads- och årsbokslut samt avstämning av balanskonton
- Ansvar för anläggningsreskontran, inklusive uppläggning, utrangering och avskrivningar
- Behjälplig vid hantering av kund- och leverantörsfakturor
- Framtagande av cashflowrapporter
- Framtagande av inkomstdeklarationer och behjälplig vid årsredovisningar
- Rapportering av moms- och arbetsgivaravgifter till Skatteverket
System- och bankhantering:
- Säkerställande av korrekta banktransaktioner och övervakning av likviditet på bolagets bankkonton
- Administratör för, samt kontakt med, externa leverantörer som Visma och Exsitec
Utveckling och kvalitetssäkring:
- Aktivt deltagande i budgetprocesser och revisioner
- Dokumentation och effektivisering av ekonomiska processer enligt företagets rutiner
- Säkerställande av att kontoplan och kostnadsställen är uppdaterade och används korrekt
Vem söker vi?
Vi söker dig som har flera års erfarenhet som ekonomiassistent eller motsvarande, och som nu är redo att utvecklas vidare inom redovisning i en roll där du själv har stora möjligheter att påverka ekonomiska processer, rutiner och arbetssätt. Du har en relevant utbildning inom ekonomi eller redovisning och är trygg i det löpande redovisningsarbetet, inklusive bokföring, avstämningar och rapportering.
Du är van vid att arbeta i olika ekonomisystem och har ett strukturerat och metodiskt arbetssätt. Du trivs i en roll med stort eget ansvar, tar gärna initiativ och bidrar aktivt till att utveckla och effektivisera rutiner och processer.
Som person är du mycket noggrann, lösningsorienterad och har en god samarbetsförmåga. Du har lätt för att kommunicera med olika delar av organisationen och kan hantera perioder med hög arbetsbelastning på ett effektivt sätt.
Låter det här som någonting för dig? Ansök idag!
Urval och intervjuer sker löpande och tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag. Ansökan sker via vår hemsida eller genom att klicka på "Ansök nu". Har du frågor om tjänsten går det bra att kontakta ansokan@verdis.se
. Vi har inte möjlighet att ta emot ansökningar via e-post.
Vi är en ledande aktör inom miljöbranschen som arbetar med insamling och transport av avfall. Vår ambition är att alltid leverera hållbara lösningar och bidra till ett grönare samhälle. Med våra tjänster når vi ut till ungefär 1,5 miljoner människor i ett trettiotal kommuner i Sverige.
Våra medarbetare spelar en avgörande roll i vår framgång - varje dag bidrar de med sitt engagemang, sin kunskap och sitt starka driv för att skapa hållbara förbättringar. Hos oss är arbetskulturen präglad av samarbete, innovation och en gemensam strävan efter en grönare framtid.
Vill du bli en del av vårt team och bidra till en hållbar utveckling? Välkommen med din ansökan! Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-02-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
