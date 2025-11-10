Senior ekonomiassistent till Svensk Travsport
2025-11-10
Är du en erfaren ekonomiassistent som älskar struktur, service och att få saker att hända? Vill du arbeta i en miljö där rutiner möter utveckling - och där du dessutom har tillgång till både gym och bra parkeringsmöjligheter? Då kan det här vara din nästa utmaning!
Hos Svensk Travsport får du chansen att kombinera din ekonomikompetens med ett meningsfullt uppdrag i en spännande bransch. Vi sitter i Hästsportens Hus i Bromma, ett modernt och trivsamt kontor där du har nära till både kollegor, kaffemaskin och träningsmöjligheter.
Om rollen
Vi söker nu en senior ekonomiassistent till ett föräldravikariat på cirka ett år. Du blir en viktig del av vårt team på Ekonomiavdelningen, där du ansvarar för det dagliga arbetet med vårt unika Tränardebiteringssystem (TDS) - en faktureringstjänst för travtränare och kuskar.
Du kommer att arbeta med hela flödet: från avtalshantering och registreringar till support, utbildning och kundkontakt. Dessutom hanterar du inbetalningar, krav och inkasso, och får möjlighet att bidra till förbättringsarbete och utvecklingsprojekt.
* Fakturahantering, inbetalningar och avstämningar
* Krav- och inkassohantering
* Avtalshantering, registreringar och rättningar
* Support och utbildning av användare
* Kundkontakt och service i toppklass
* Bidra med idéer till processutveckling och delta i förändringsprojekt
Vi söker dig som
* Har minst 3 års erfarenhet av kundreskontra, gärna med stora flöden
* Har grundläggande kunskaper i bokföring och redovisning
* Är van vid krav- och inkassohantering
* Är kommunikativ och trygg i både svenska och engelska i tal och skrift
* Är strukturerad, noggrann och systematisk
* Har god IT-vana och erfarenhet av ekonomisystem och Microsoft Office
* Är serviceinriktad, tålmodig och har hög integritet
Erfarenhet från trav- eller hästnäringen är ett plus - men inget krav.
Vad vi erbjuder
* Ett stimulerande uppdrag i en unik bransch
* Ett härligt kontor i Bromma med gym på plats och goda parkeringsmöjligheter
* Möjlighet att påverka och utveckla processer
* Ett engagerat team med högt i tak och mycket arbetsglädje
Varmt välkommen att söka och bli en del av Svensk Travsport! I den har rekryteringen samarbetar Svensk Travsport med Jurek Recruitment and Consulting AB och för frågor kring tjänsten kontakta ansvarig rekryteringskonsult Matilda Thelin på matilda.thelin@jurek.se
. Vi tar inte emot ansökningar via mail.
Om Svensk Travsport
Världens bästa travsport som är attraktiv för alla - alltid med travhästen i centrum. Det är vår vision och vår målsättning. Svensk Travsport är huvudorganisation för travsporten i Sverige och vår uppgift är att leda, organisera och utveckla travsporten samtidigt som vi fungerar som ett serviceorgan för landets travsportsintressenter. Här arbetar många olika yrkeskategorier tillsammans med uppdraget att serva och förbättra travsporten i Sverige. På huvudkontoret i Hästsportens hus intill Solvalla arbetar ca 100 personer med en bredd av frågor exempelvis kring avel, tävlingsplanering, anmälningar, kundtjänst och ekonomi. Vi har också en stor IT avdelning. Läs mer om våra olika avdelningar och yrkesområden under respektive avdelning. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-12-10
Jurek Rekrytering & Bemanning AB
Matilda Thelin Matilda.Thelin@jurek.se
