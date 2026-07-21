Senior Ekonomiassistent
SJR in Sweden AB / Ekonomiassistentjobb / Landskrona Visa alla ekonomiassistentjobb i Landskrona
2026-07-21
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Vi söker en trygg och erfaren ekonomiassistent som är van att ta eget initiativ och driva sitt arbete självständigt. Du behöver tycka om ett högt tempo i arbetet med varierade arbetsuppgifter. Här blir du en del av ett engagerat team hos ett bolag som under hösten kommer genomgå byte av affärssystem.Publiceringsdatum2026-07-21Om tjänsten
Som senior ekonomiassistent blir du en nyckelperson i teamet med ett nära samarbete till redovisningsansvarig och ekonomichef. Ditt ansvar blir att ha hand om leverantörreskontra men även stötta upp med löpande redovisning.
Ansvarsområden
• Fakturering
• Leverantörsfakturor
• Betalningar
• Boka bankkonto
• Avstämningar, stämma av kund- och levreskontra, stämma av skattekontot
• Moms (kunskap om momsuppsättningar, export, import)
• Löpande redovisning
• Periodisering
• Internfakturering
Lämplig bakgrund
Vi söker dig som har flera års erfarenhet av arbete som ekonomiassistent där du självständigt arbetat med ansvar för leverantör- och kundreskontra.
Du känner dig trygg i din ekonomikunskap och förstår flödet i redovisningsprocessen. I denna roll är det ett högt arbetstempo, vilket du trivs med. Du kan självständigt lyfta blicken och prioritera dina arbetsuppgifter samt be om hjälp när det krävs.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av transaktionsintensiv verksamhet samt ett intresse för system och arbetat med processförändringar.Dina personliga egenskaper
För att trivas i detta arbete är du en person som tar ansvar och har ett naturligt driv där du för ditt arbete framåt. Du tycker om att arbeta i ett företag som har ett högt arbetstempo och där prioritering av arbetsuppgifter under dagen snabbt kan förändras.
Vi letar efter dig som är prestigelös och har vana av att ta tag i sitt eget arbete. Du vill bidra till att arbetet blir gjort och är en samarbetsvillig och trevlig kollega som sprider en bra energi runt omkring dig.Så ansöker du
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig Konsultchef Magribe Ajdini. Vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut. Sista ansökningsdag är 2026-08-04.
Varmt välkommen med din ansökan!
Konsult hos SJR
Att arbeta som konsult hos SJR innebär att du blir en del av en dedikerad organisation med kompetens att ge dig perfekta förutsättningar att utvecklas både inom din yrkesroll och på ett personligt plan. Du får tillgång till vårt stora nätverk av intressanta företag och uppdragsgivare och därmed en unik möjlighet att ta din karriär till nästa steg.
Vi på SJR bryr oss om vår personal och tillsammans med oss får du en långsiktig partner som ger dig trygghet och stöd. Vi är lyhörda för dina behov och du kommer att ha en nära relation med din konsultchef som stöttar dig i din utveckling.
#Bildlänkhttps://media.sjr.se/wp-content/uploads/2026/05/konsult_-ekonomi-finans-konsult-rekrytering-4.jpg Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare SJR in Sweden AB
(org.nr 556652-3980)
Carlsgatan 12A Skåne län (visa karta
)
211 20 MALMÖ Arbetsplats
SJR Kontakt
Magribe Ajdini magribe.ajdini@sjr.se +46 73 371 15 00 Jobbnummer
10008209