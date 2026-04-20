Senior Ekolog inom samhällsbyggnad
2026-04-20
Publiceringsdatum2026-04-20Om företaget
Avaron hjälper dig att hitta uppdrag som matchar din kompetens och dina ambitioner. Som anställd konsult hos oss får du en fast anställning med marknadsmässiga villkor - kombinerat med variationen och utvecklingen som konsultrollen ger.
Om uppdraget
Du kliver in i en viktig roll i en kommunal samhällsbyggnadsmiljö där ekologiska frågor behöver integreras tidigt och tydligt i planering och exploatering. Här får du bidra med kvalificerade bedömningar som påverkar hur naturvärden, biologisk mångfald, artsskydd och grönstruktur hanteras i detaljplaner och andra utvecklingsärenden.
Du fungerar som sakkunnigt stöd i frågor där naturmiljöer och ekologiska samband behöver vägas mot planerade åtgärder. Arbetet omfattar både analys och rådgivning, med fokus på att ta fram välgrundade beslutsunderlag som går att använda i praktiken. Du blir en viktig röst i dialogen mellan planering, genomförande och relevanta regelverk. Det här är ett uppdrag för dig som vill kombinera ekologisk specialistkunskap med konkret påverkan i samhällsbyggnadsprocessen.
ArbetsuppgifterDu tar fram ekologiska utredningar, analyser och beslutsunderlag kopplade till detaljplaner, exploateringsprojekt och andra ärenden där naturmiljö berörs.
Du bedömer och värderar påverkan på naturvärden, arter och ekologiska samband vid planerade åtgärder.
Du identifierar risker, målkonflikter och behov av anpassningar i tidiga skeden och föreslår relevanta hänsyns- och skyddsåtgärder.
Du stöttar tjänstepersoner i både enskilda ärenden och mer övergripande planeringsfrågor inom ekologi och naturvärden.
Du bidrar i dialoger med interna och externa aktörer, exempelvis andra förvaltningar, exploatörer, myndigheter och intressenter.
Du hanterar löpande frågor inom det ekologiska området och bistår även vid externa förfrågningar.
Du genomför inventeringar i fält vid behov enligt NVI-standard.
KravDu har relevant högskoleutbildning inom ekologi, biologi, miljövetenskap eller motsvarande.
Du har minst tio (10) års dokumenterad erfarenhet av arbete med ekologi och naturfrågor.
Du har flerårig dokumenterad erfarenhet av att genomföra ekologiska bedömningar i planerings- och exploateringssammanhang.
Du har mycket god kunskap om relevant lagstiftning, särskilt miljöbalken och artskyddsförordningen.
Du har god förmåga att analysera och värdera påverkan på naturvärden, arter och ekologiska samband.
Du har erfarenhet av att ta fram tydliga och välstrukturerade beslutsunderlag anpassade för planprocesser.
Du kan identifiera risker, målkonflikter och behov av anpassningar i tidiga skeden.
Du har erfarenhet av att föreslå och motivera hänsyns- och skyddsåtgärder.
Du arbetar självständigt och driver ditt arbete framåt i nära dialog med beställare och andra intressenter.
Du talar och skriver svenska flytande.
Du har god organisationsförmåga och arbetar noggrant.
MeriterandeDu har erfarenhet av kommunal samhällsbyggnadsprocess.
Du har vana av att arbeta i en politiskt styrd organisation.
Du har erfarenhet av dialog med exploatörer, myndigheter och andra externa aktörer.
Du kan förklara komplexa ekologiska frågor på ett tydligt och pedagogiskt sätt.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande - sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens for detta jobb är "teamtailor-7602336-1956246". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
645 32 STRÄNGNÄS
