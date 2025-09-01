Senior eftermarknad till byggföretag
Vill du ta helhetsansvar för eftermarknadsarbetet? Vi söker nu en trygg och driven senior eftermarknad till vår kund- en ledande aktör inom projektering och byggnation av större bostadsprojekt. Publiceringsdatum2025-09-01Om tjänsten
Du ansvarar för att samordna, bevaka och följa upp garantiåtgärder inom tilldelade projekt och säkerställa god kommunikation med alla parter. Rollen innebär varierande arbete med många kontaktytor, både internt och externt. Rollen kräver både teknisk förståelse, juridisk kompetens och god kommunikationsförmåga. Du har en viktig funktion i att fånga upp förbättringsområden, följa upp arbetet och skapa långsiktiga relationer.Tjänsten är placerad i Ulricehamn, men innebär tjänsteresor, främst till Stockholm, men även Skåne och Göteborg. Dina arbetsuppgifter
I rollen som senior eftermarknad ansvarar du för att leda och samordna eftermarknadsärenden under garantitiden samt driva dessa självständigt inom avtalade ramar. Du följer upp produktionen redan under byggtiden för att identifiera risker och förbättringar, hanterar reklamationer och försäkringsärenden samt upprättar kostnads- och prognosbedömningar. Arbetet innefattar även upphandling av underentreprenörer och uppföljning av projekt under garantitiden, med fokus på struktur, tydlighet och hög kundnöjdhet. Du agerar proaktivt med helhetsperspektiv på eftermarknadsprocessen, implementerar interna arbetssätt och bidrar till erfarenhetsåterföring och kvalitetsutveckling. Rollen innebär nära samarbete i teamet, där du stöttar kollegor vid behov, och du rapporterar direkt till eftermarknadschefen. Dina personliga egenskaper
Som person är du strukturerad och organiserad, med förmåga att hantera flera ärenden samtidigt utan att tappa fokus. Du är engagerad, drivande och har en stark problemlösningsförmåga. Du förstår vikten av noggrann dokumentation och ser till att arbetet utförs korrekt och med hög kvalitet.
Kvalifikationer
Vi söker dig med flerårig erfarenhet från byggbranschen, gärna som platschef, projektledare eller senior arbetsledare med eftermarknadsfokus. Du har goda kunskaper i entreprenadjuridik, särskilt ABT 06, och förståelse för avtal mellan total- och underentreprenörer. Du är van att tolka avtal, har praktisk byggkunskap och erfarenhet av projektledning. Erfarenhet av garantiärenden är meriterande. Du behärskar svenska och engelska obehindrat i tal och skrift. Starkt meriterande om du har erfarenhet av Ascendo, Bluebeam och Tekla.
Din ansökan
Vi vill uppmärksamma om att det är semestertider, vilket innebär att vi kommer att påbörja intervjuer först i augusti.
Tveka inte att skicka in din ansökan redan idag då urval sker löpande. Läs gärna mer och ansök via www.onepartnergroup.se.
För ytterligare frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Mirnessa Omerika, mirnessa.omerika@onepartnergroup.se
Gällande ansökan så sker det via annonsen på OnePartnerGroups hemsida, vi hanterar inte ansökningar via mail på grund av GDPR.
