Senior Dynamics 365/CRM Konsult - heltid, hybrid
Senior Dynamics 365/CRM Konsult - Stockholm (Hybrid), 100%
Avanti Rekrytering & Interim AB söker nu en senior Dynamics konsult för ett längre uppdrag hos kund i Stockholm. En teknisk specialist/arkitekt med gedigen erfarenhet av utveckling, integrationer och rådgivning inom Microsoft Dynamics.
Om rollenDu kommer att arbeta i en central roll där du kombinerar hands-on utveckling med teknisk rådgivning. Rollen innebär nära samarbete med både verksamhet och IT.
Exempel på arbetsuppgifter:Utveckling och anpassning i Dynamics 365 (CRM)
Design och implementation av integrationer
Utveckling av plug-ins, workflows och affärslogik
Teknisk rådgivning och lösningsdesign
Deltagande i arkitektur och tekniska vägval
Kunskapsdelning i team
Vi söker dig som:Har flera års erfarenhet av Dynamics CRM / Dynamics 365
Har arbetat med integrationer och systemkopplingar
Har erfarenhet av datamigrering och komplexa implementationer
Har arbetat både med utveckling och i konsultroll mot kund
Är van att arbeta självständigt och ta ansvar i leveranser
Vem är du?
Du är en senior konsult som är trygg, pålitlig, anpassningsbar och kommunikativt skicklig. Du kan omsätta verksamhetsbehov till tekniska lösningar och är van att presentera lösningar.
Om uppdragetPlats: Stockholm (Hybrid)
Omfattning: 100%
Längd: Minst 6 månader, med möjlighet till förlängning
Start: Enligt överenskommelse
Antingen kan du verka som underkonsult via eget bolag alternativt vara anställd av Avanti under projektet.
Kontakta gärna Niklas Almquist på 0733 640 640 alt niklas@avantirekrytering.se
om du vill veta mer.
Vänligen skicka in ansökan via systemet då vi inte har möjlighet att ta emot ansökningar via e-post. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-30
181 33 LIDINGÖ
Partner
Niklas Almquist niklas@avantirekrytering.se 073-364 06 40
