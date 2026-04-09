Senior Document Controller
2026-04-09
Är du noggrann och strukturerad? Har du erfarenhet av teknisk dokumentation och erfarenhet av projektarbete? Vill du fortsätta att utvecklas i rollen som Document Controller och konsult?
Om jobbet
Vi söker en erfaren Document Controller för spännande uppdrag hos våra kunder i Stockholmsområdet. Du blir anställd av Dokumentera och givetvis har vi kollektivavtal och en vanlig fast lön, oavsett om du är i uppdrag eller inte. Som konsulter är våra kunders dokumentation och information vår kärnverksamhet. Teknisk förståelse och erfarenhet är viktigt likaväl som lyhördhet, social kompetens, en inre drivkraft, nyfikenhet samt ett intresse för kundens behov.
Dokumentera har kunder i många olika branscher och i denna roll söker vi dig som har minst fem års erfarenhet av att arbeta med anläggningsdokumentation/register, t ex inom elkraft, energi eller processindustrin. Erfarenhet av att jobba med stora dokumentationsflöden krävs, då det är en central del av rollen. Du har erfarenhet av projektarbete, gärna från större sådana, och tycker om att driva, samordna och koordinera uppgifter och frågor med många intressenter. Vi söker dig som vill utvecklas som konsult och vara en del av Dokumenteras fortsatta framgång och utveckling.
Som Document Controller är dina huvudsakliga arbetsuppgifterna inom teknisk dokumentation där du ansvarar för att dokumentationen levereras, är korrekt och i enlighet med kundens regler och riktlinjer. Arbetet sker i huvudsak i projektform med kundens medarbetare. Du bidrar även aktivt i utvecklingen och implementeringen av nya system och arbetssätt.
Vidare ansvarar du för att:
Klargöra, skriva och följa upp dokumentationsplan och checklistor
Upprätta instruktioner för teknisk dokumentation i projektet samt tidsplanera dokumentationsleveranser i samråd med huvud- och delprojektledare
Stödja tekniska delprojektledare i projektet avseende dokumentation.
Granska leverans av slutdokumentation
Ta fram budget och tids- och resursplan för projektets dokumentationsleveranser.
Vi söker dig som:
Har minst fem års erfarenhet av att jobba med dokumentation i stora industri/infrastruktur/anläggningsprojekt med många intressenter
Har erfarenhet av att ha arbetat i ett eller flera dokumenthanteringssystem
Har erfarenhet av projektarbete och samordning
Är strukturerad, noggrann och drivande
Har en teknisk utbildning
Goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift
Är duktig på att samarbeta och har en god kommunikation. Rollen innebär många kontaktytor, både med kunder och andra intressenter
Är ödmjuk, prestigelös och lösningsorienterad.
Meriterande är:
Har erfarenhet av att arbeta med framtagning av krav och arbetssätt kopplat till dokumentation
Erfarenhet av att leda och driva projekt, exempelvis inom energi eller VA (Vatten och Avfall)
Teknisk högskoleexamen
Erfarenhet som konsult
Erfarenhet av GIS/NIS-system såsom t ex dpPower.
Känner du igen dig i beskrivningen? Skicka in din ansökan redan idag!
Har du frågor? Slå en signal till Emelie Sandström 070 951 42 90. Vi rekryterar löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dokumentera Eu AB
(org.nr 556699-8703), https://www.dokumentera.se/
111 49 STOCKHOLM
