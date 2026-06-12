Senior Digital Product Designer
Agile Resources AB / Formgivarjobb / Göteborg Visa alla formgivarjobb i Göteborg
2026-06-12
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Forma nästa generations digitala fordonsupplevelser i ett tvärfunktionellt designteam med fokus på användbarhet, helhet och kvalitet.
Här får du vara med och forma digitala upplevelser i en internationell miljö där design, teknik och användarinsikt möts. Rollen passar dig som vill arbeta nära både produkt och utveckling för att skapa intuitiva och välgjorda lösningar.
Om rollen
Du ingår i ett tvärfunktionellt team med fokus på digitala och fysiska interaktioner.
Du arbetar med digital produktdesign för fordonsnära upplevelser.
Du bidrar genom hela designprocessen, från idé till färdig lösning.
Du hjälper till att säkra en sammanhållen och högkvalitativ användarupplevelse.
Det här kommer du göra
Ta fram koncept, flöden, wireframes och prototyper.
Översätta användarbehov och produktkrav till tydliga designlösningar.
Driva designdiskussioner och kommunicera lösningar med intressenter.
Arbeta nära designers, utvecklare och produktroller.
Bidra till UI-animationer och detaljer som stärker helhetsupplevelsen.
Vi söker dig som har
Stark känsla för estetik, användbarhet och detaljer.
Erfarenhet av digital produktdesign och interaktionsdesign.
Vana att arbeta med design systems och implementationsspecifikationer.
Erfarenhet av user research och användartester.
En portfolio som visar digitala gränssnitt och genomtänkta lösningar.
Mycket god engelska i tal och skrift.
Teknik & Verktyg
Figma
Adobe Creative Suite
Design systems
Prototypverktyg
Praktisk information
Göteborg
Arbetssätt: ej specificerat
Språk: engelska Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "jp-fe2a638d3ac94e1b". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Agile Resources AB
(org.nr 559359-5258)
417 53 GÖTEBORG Kontakt
Rekryterare
Neethi Gopinadh neethi.gopinadh@agile.nu 0760203611 Jobbnummer
9962252