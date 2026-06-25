Senior Digital Analytics & Performance Marketing Specialist
Sway Sourcing Sweden Aktiebolag / Marknadsföringsjobb / Malmö Visa alla marknadsföringsjobb i Malmö
2026-06-25
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sway Sourcing Sweden Aktiebolag i Malmö
, Lund
, Halmstad
, Karlskrona
, Växjö
eller i hela Sverige
📊 Senior Digital Analytics & Performance Marketing Specialist
Vill du vara med och utveckla datadriven marknadsföring i en verksamhet där analys och digitala insikter står i centrum? Vi söker nu en erfaren konsult som vill ta en nyckelroll i att utveckla, förvalta och optimera digital analys och performance marketing.
🚀 Om uppdraget
I denna roll kommer du att ansvara för att utveckla och förvalta digitala analysverktyg som är avgörande för uppföljning och optimering av marknadsföringsinsatser. Du arbetar både strategiskt och operativt med att skapa lösningar som ger marknadsteamet och verksamheten möjlighet att fatta datadrivna beslut.
Du kommer även att analysera och kartlägga kundresor över både webb och mobilapp för att identifiera förbättringsmöjligheter som stärker såväl användarupplevelsen som marknadsföringens effektivitet.
🎯 Arbetsuppgifter
Utveckla och förvalta digitala analysverktyg och dashboards.
Skapa lösningar för uppföljning och optimering av digital marknadsföring.
Ta fram rapporter och beslutsunderlag baserade på analysdata.
Kartlägga och analysera kundresor över webb och app.
Identifiera förbättringsområden för konvertering och användarupplevelse.
Samarbeta med marknadsteam och verksamhet för att omsätta data till affärsvärde.
✅ Vi söker dig som har
Gedigen erfarenhet av digital analys.
Stark kompetens inom analysverktyg och datadriven uppföljning.
Erfarenhet av performance marketing och digital marknadsföring.
Förmåga att arbeta både strategiskt och operativt.
Mycket god kommunikativ förmåga på svenska och engelska.
📍 Placeringsort: Malmö (ca 25 % distansarbete) 📅 Uppdragsperiod: 6 juli 2026 – 31 december 2026 ⏰ Omfattning: Cirka 80 % 📩 Ansök senast: 1 juli 2026
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag – snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7970324-2070629". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sway Sourcing Sweden Aktiebolag
(org.nr 559360-7517), https://www.swaysourcing.com
211 22 (visa karta
)
211 22 MALMÖ Arbetsplats
Sway Sourcing Jobbnummer
9978724