Senior DevOps-utvecklare
Avaron AB / Datajobb / Jönköping Visa alla datajobb i Jönköping
2026-06-10
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-10Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du kliver in i en miljö med samhällskritiska system där varje förbättring i leveransflöde, automatisering och övervakning gör verklig skillnad. Här får du arbeta nära utvecklingsteamen och stärka ett befintligt team som vidareutvecklar centrala system med höga krav på säkerhet, stabilitet och tillgänglighet.
Rollen passar dig som trivs i skärningspunkten mellan utveckling och drift. Du bidrar till att lösningar byggs, testas, driftsätts och övervakas på ett robust, säkert och skalbart sätt, samtidigt som du utvecklar verktygskedjan och kortar ledtiderna i leveranserna. Det här är ett uppdrag för dig som vill använda modern DevOps-teknik i en komplex miljö där kvalitet och driftsäkerhet är avgörande.
ArbetsuppgifterDu designar, utvecklar och förvaltar CI/CD-pipelines för bygg, test och driftsättning.
Du paketerar och driftsätter applikationer i Kubernetes med Helm.
Du arbetar med containerbaserade lösningar och driver automatisering i utvecklings- och leveransflöden.
Du vidareutvecklar och förvaltar backendnära tjänster och komponenter.
Du bygger upp monitorering och övervakning samt utvecklar dashboards i Grafana.
Du felsöker driftstörningar, analyserar prestandafrågor och identifierar tekniska flaskhalsar.
Du medverkar i last- och prestandatester och omsätter resultat till konkreta förbättringar.
Du samarbetar tätt med utvecklingsteam för att höja kvaliteten och effektiviteten i leveranserna.
KravDu har flerårig dokumenterad erfarenhet av DevOps-arbete och systemutveckling.
Du har erfarenhet av att driftsätta applikationer i Kubernetes med Helm.
Du har erfarenhet av containerteknik med Docker.
Du har praktisk erfarenhet av CI/CD.
Du har erfarenhet av monitorering och övervakning i Grafana.
Du har erfarenhet av Linux-miljö samt skriptning i exempelvis Bash eller Python.
Du uttrycker dig flytande på svenska i tal och skrift.
Du arbetar strukturerat och ansvarstagande, med god samarbetsförmåga och stark problemlösningsförmåga.
MeriterandeErfarenhet av last- och prestandatester, exempelvis med JMeter eller k6.
Erfarenhet av backendutveckling i Java.
Erfarenhet av Jenkins, Maven och Node.
Kunskap om säkerhetsaspekter inom DevOps, exempelvis secrets management och container scanning.
Erfarenhet av agila arbetssätt.
Erfarenhet av verksamhetskritiska system i komplexa organisationer.
Erfarenhet av system med höga krav på säkerhet, behörighet, spårbarhet och tillgänglighet.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7885752-2046096". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Järnvägsgatan 12 (visa karta
)
553 15 JÖNKÖPING Jobbnummer
9957300