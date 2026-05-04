Senior DevOps Engineer Kraftsystem & Analysapplikationer
Soros Consulting AB / Datajobb / Sundbyberg Visa alla datajobb i Sundbyberg
2026-05-04
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Soros Consulting AB i Sundbyberg
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
eller i hela Sverige
Vill du arbeta med samhällskritiska system i en tekniskt avancerad miljö? Vi söker nu en senior DevOps Engineer till ett uppdrag där du får vara med och utveckla och drifta lösningar som är avgörande för Sveriges kraftsystem.
Om uppdraget
Du kommer att arbeta i en verksamhetskritisk IT-miljö med fokus på kraftsystemanalys, driftplanering och utveckling av framtidens elsystem. Rollen innebär att stödja utvecklingsteam och förvaltning genom att automatisera, effektivisera och kvalitetssäkra leveranser i en komplex systemmiljö.
Du blir en del av ett tvärfunktionellt team och arbetar nära utvecklare, arkitekter, plattformsteam och IT-säkerhet. Publiceringsdatum2026-05-04Dina arbetsuppgifter
Automatisera konfigurationshantering och deployment av applikationer
Arbeta med drift, installation och konfiguration i Linux, Windows och Kubernetes
Bygga och förbättra CI/CD pipelines
Arbeta med monitorering, logghantering och incidentanalys
Optimera driftsmiljöer och säkerställa stabilitet och prestanda
Samarbeta med utvecklingsteam och externa leverantörer
Dokumentera lösningar och bidra till kunskapsspridning
Vi söker dig som har:
Minst 15 års erfarenhet inom tekniktunga IT-roller (alternativt 12 år + relevant utbildning)
Minst 5 års erfarenhet som DevOps Engineer i agila team
Minst 7 års erfarenhet av Windows-miljöer och applikationer (t.ex. C#)
Minst 3 års erfarenhet av Linux-miljöer (t.ex. C++, Python)
Erfarenhet av containers och Kubernetes
Gedigen erfarenhet av scripting (Bash, PowerShell, Python)
Erfarenhet av monitorering och logghantering (t.ex. Grafana, Prometheus)
Erfarenhet av automatisering (Ansible, Terraform, Helm)
Erfarenhet av CI/CD-verktyg (Azure DevOps, GitLab, Argo CD m.fl.)
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska
Meriterande
Erfarenhet av systemutveckling eller testautomatisering
Erfarenhet från verksamheter med höga IT-säkerhetskrav
Uppdragsinformation
Start: augusti 2026
Omfattning: 100%
Plats: Sundbyberg (möjlighet till upp till 50% distans)
Säkerhetsprövning och registerkontroll krävs.
Om Soros Consulting
Soros Consulting arbetar med kvalificerad konsultförmedling inom IT, teknik och verksamhetsutveckling. Vi matchar erfarna specialister med uppdrag där deras kompetens skapar tydliga resultat. Vårt fokus är kvalitet, långsiktighet och att skapa goda förutsättningar både för konsulter och uppdragsgivare genom tydlighet, professionalism och hållbara relationer.
Tveka inte på att skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Soros Consulting AB
(org.nr 559130-2780) Jobbnummer
9889071