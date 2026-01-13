Senior DevOps Engineer
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en senior DevOps Engineer till en verksamhetskritisk och säkerhetsklassad IT-miljö inom energisektorn. I rollen bidrar du till att vidareutveckla, förvalta och stärka centrala plattformar med mycket höga krav på tillgänglighet, säkerhet och stabilitet.
Du blir en del av ett team med både juniora och seniora kollegor där du tar operativt ansvar och bidrar med djup teknisk kompetens, arkitekturförståelse och mentorskap. Teamet ansvarar för containerplattformar (OpenShift/Kubernetes), Kafka-plattform samt delar av övervaknings- och monitoreringslösningen baserad på bland annat Prometheus och Grafana. Rollen innefattar även samverkan med interna förvaltningar, projekt och externa leverantörer.
Beredskapstjänst (24/7) enligt rullande schema ingår.
ArbetsuppgifterDrifta, förvalta och vidareutveckla OpenShift 4-baserade plattformar i klustermiljö
Ansvara för drift och hantering av Kafka-plattformar för verksamhetskritiska system
Installera, konfigurera och uppgradera OpenShift-, Kubernetes- och närliggande plattformskomponenter
Hantera incidenter, felsöka och samordna åtgärder i 2nd och 3rd line
Planera och genomföra uppgraderingar, förbättringar och förändringar
Etablera nya miljöer och kluster vid behov
Arbeta med CI/CD, automation och Infrastructure as Code
Medverka i IT-säkerhetsarbete, inklusive risk- och sårbarhetsanalyser samt säkerhetsförbättringar
Samordna och genomföra tester
Dokumentera system, arkitektur samt drift- och förvaltningsanvisningar
Ge stöd och rådgivning till interna och externa intressenter
Bidra till kunskapsöverföring och mentorskap inom teamet
KravSenior erfarenhet av drift av verksamhetskritisk och säkerhetsklassad IT-infrastruktur
Djup kompetens inom OpenShift 4
Mycket god kompetens inom Kubernetes
Erfarenhet av Kafka
Erfarenhet av övervakning/monitorering med Prometheus och Grafana
Erfarenhet av CI/CD, automation och Infrastructure as Code
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
Erfarenhet av att arbeta med arkitekturfrågor i plattformsnära team
Sista dag att ansöka är 2026-01-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
