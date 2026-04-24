Senior Developer inom Financial AI
Senior Developer inom Financial AI - Fintech
Vill du vara med och bygga framtidens finansiella system? Vi söker nu en Senior Developer inom Financial AI till ett spännande uppdrag hos ett ledande produktbolag inom fintech. Uppdraget är initialt 12 månader med goda möjligheter till en tillsvidareanställning hos kunden.
Här får du arbeta i teknikens framkant och utveckla intelligenta lösningar som kan påverka den svenska finansmarknaden på riktigt.
Om rollen
Du blir en del av ett nyetablerat team i Linköping med ansvar för hela utvecklingskedjan - från dataanalys till färdig produkt. Rollen kombinerar modern fullstack-utveckling med machine learning och avancerad algoritmutveckling.
Du kommer bland annat att arbeta med:
Utveckling av finansiella algoritmer och ML-modeller
Databearbetning och analys
Backendutveckling i Kotlin i en microservices-arkitektur
Eventdriven arkitektur (Kafka eller liknande)
Frontendutveckling i TypeScript och React
Design av skalbara och robusta system
Du får stort inflytande över tekniska beslut, arkitektur och produktens utveckling.
Vi söker dig som:
Har minst 5 års erfarenhet av mjukvaruutveckling
Är bekväm i flera programmeringsspråk
Har erfarenhet av backendutveckling (gärna Kotlin)
Har arbetat med microservices-arkitektur
Har erfarenhet av TypeScript och React
Har erfarenhet av eventdriven arkitektur (t.ex. Kafka)
Har kunskap inom machine learning och algoritmutveckling
Har civilingenjörsexamen eller motsvarande
Talar och skriver flytande svenska
Som person är du:
Tekniskt nyfiken, driven och trivs i ett team med hög kompetens. Du gillar att ta ansvar, dela kunskap och bygga lösningar med hög kvalitet.
Låter det intressant?
Skicka in din ansökan och bli en del av ett team som bygger framtidens fintech-lösningar.
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Via mail
E-post: sr@viraliv.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Senior Developer". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Viraliv AB
(org.nr 559371-5682) Arbetsplats
