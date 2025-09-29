Senior Design Engineer- auxiliary system engineering

2025-09-29


Job Description
Senior Design Engineer at Cyient, focusing on auxiliary system engineering onsite for Siemens Energy (Sweden).
Core responsibilities
• Preparing Order delivery specification.
• Creating detailed system description.
• Comparing vendor co-ordination & finalization.
• Preparing P&ID, Aggregate, setting list.
• SAP: Placing TB, Budget allocation, N6.

COMOS & PLM Tool Competence
• Preparing P&ID, Aggregate, setting list.
• Preparing base position list, Fault procedure, load list, functional structure.
• Running query
• Preparing Order delivery specification.
• Creating detailed system description.
• Creating purchase part
• Document handling

Other Skills & Certification
• COMOS Polaris 10.4.3
• PLM 2020
• NX cad
• Auto cad
• SCADA
• MS office

Sista dag att ansöka är 2025-10-17
Cyient Engineering AB (org.nr 556605-7476)
