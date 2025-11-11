Senior Design Engineer - Cutting Equipment
2025-11-11
Professional Galaxy söker Senior Design Engineer hos vår kund till gruppen Cutting Equipment.
Om teamet:
De arbetar med produktutveckling av skärutrustning och närliggande tillbehör till allt från motorsågar till robotgräsklippare. De produkter de ansvarar för att utveckla ligger i gränssnittet mellan användaren och det som ska avverkas vilket är avgörande för deras kunders upplevelse av kundens produkter och deras konkurrenskraft. Det innebär ett stort ansvar och stora möjligheter, där din och gruppens insatser mycket väl kan vara det som lyfter deras produkter över alla andras.
Gruppen består idag av 8 personer med ett mångsidigt och brett urval av kompetenser och bakgrund.
Arbetsuppgifter:
Dina arbetsuppgifter kommer sträcka sig över både bredden och i djupet kring de tekniska aspekterna hos ett stort urval av olika typer av skärutrustning. Från konceptgenerering, metodutveckling och konstruktion av nya produkter till rotorsaksanalyser och förbättringar av befintliga produkter.
I din roll som Senior Design Engineer förväntas du stödja Lead Engineers, produktvårdsansvariga och mer juniora konstruktörer med projektleveranser i flera parallella projekt. Du kommer att arbeta i olika grupper där du förväntas ta ett större ansvar för att hjälpa till att lösa mer komplexa problemställningar och bidra till att utveckla mer juniora kollegor men även ha uppdrag där du till en stor del driver arbetet själv.
Personliga egenskaper:
För att passa i gruppen och rollen är det bra om du är en ödmjuk, tålmodig, stödjande och lyssnande person som har lätt för att lösa problem tillsammans med andra på ett strukturerat sätt. Du bör vara bekväm med kunna växla från ett kundfokuserat helhetsperspektiv till ett tekniskt detaljperspektiv och att kunna samarbeta med personer från båda ändar av detta spektrum.
I kommunikation och beslutsfattande föredrar du ett strukturerat, datadrivet och faktabaserat arbetssätt där du har lätt för att både förklara din argumentation och ta till dig andras. Din förmåga att kunna söka och tillgodogöra dig information och kunskap från andra kommer vara avgörande för hur väl du kommer prestera i din roll och du bör därför vara en person som trivs i en miljö som ställer höga krav på kommunikationsförmåga.
Då arbetsuppgifterna ställer krav på kreativitet så ser vi gärna att du är en person som inte är rädd för att tänka "utanför boxen" och som också kan kombinera det med att kunna konkretisera, systematisera och kommunicera.
Kravprofil:
Du är högskoleingenjör, civilingenjör eller motsvarade med huvudsaklig inriktning mot maskinteknik, produktutveckling, kvalitet, beräkning eller materialteknik.
Du har omkring 5 års relevant yrkeserfarenhet eller mer, där du i huvudsak arbetat med produktutveckling, men kanske även hunnit med att prova på någon angränsande roll så som produktionsteknik, kvalitet, provning, beräkning, projektledning eller liknande.
Du har god erfarenhet av att ta fram tekniska kravspecifikationer och omsätta dem till tekniska lösningar med hjälp av CAD (gärna CATIA V5) och är välbekant med att ta fram ritningsunderlag enligt ISO-standard med höga krav på kvalitetssäkring och standardisering.
Du är bekväm med att kommunicera i en internationell kontext, med både interna och externa kontakter, där du obehindrat kan uttrycka dig på svenska och engelska i både tal och skrift.
Meriterande:
Om du under din karriär har du arbetat med dynamiskt belastade metallkonstruktioner, gärna i plåt, och du besitter kunskap kring värmebehandling av stål så är det meriterande.
Sista dag att ansöka är 15 November 2025.
Period: 17 Nov 2025-30 Jun 2026
Techstack: Produktutveckling, CATIA V5, kravspecifikationer Ersättning
