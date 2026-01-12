Senior Delprojektledare Inköp
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en senior delprojektledare inom inköp till en kund inom försvarsindustrin. Du får en central roll i att driva och koordinera inköpsrelaterade aktiviteter kopplade till materialförsörjning, där struktur, affärsmässighet och samarbete är avgörande för att lyckas.
Rollen innebär ett helhetsansvar för en produktkategori och flera parallella initiativ, där du fungerar som stöd till linjeverksamheten och säkerställer att inköpsstrategier och kommersiella beslut genomförs i linje med verksamhetens mål. Du samarbetar nära interna intressenter samt leverantörer och partners, även internationellt.
ArbetsuppgifterKoordinera, leda och följa upp inköpsaktiviteter inom tilldelade projekt
Analysera tekniska och kommersiella villkor och bidra till inköpsstrategi per projekt
Utvärdera och utveckla leverantörsbasen för att säkerställa konkurrenskraft och långsiktig lönsamhet
Leda och delta i tvärfunktionella team med fokus på effektivisering, materialsäkring och kostnadsbesparingar
Säkerställa efterlevnad av inköpspolicy, processer och rutiner
Representera inköp i projekt och program samt ansvara för rapportering, budget och uppföljning
Bidra till utveckling av förbättrade inköpsprocesser och arbetssätt
KravMinst 8 års erfarenhet av strategiskt inköp och projektledning
Dokumenterad erfarenhet av att leda komplexa inköpsprojekt från start till mål
Stark kommersiell förståelse samt erfarenhet av förhandling, leverantörsutvärdering och avtalsarbete
Förmåga att arbeta i tvärfunktionella team och bygga långsiktiga samarbeten
Flytande svenska och engelska i tal och skrift
Högskoleutbildning inom teknik eller ekonomi, eller motsvarande erfarenhet
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)Så ansöker du
