Senior Delprojektledare AV och IT Arbetsplats
Avaron AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-01-23
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avaron AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Södertälje
, Nykvarn
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-01-23Om företaget
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en senior delprojektledare med fokus på AV och IT-arbetsplats till en samhällsviktig organisation inom energisektorn. Uppdraget är en del av ett större program kopplat till kontorsanpassning och flytt, där du ansvarar för ett eget delprojekt och driver arbetet från kravdialog och planering till upphandling, leverans och överlämning till drift.
Du kommer att arbeta i en miljö med många intressenter och beroenden mellan verksamhet, fastighet, byggentreprenad och interna stödfunktioner. Rollen kombinerar operativt projektledarskap med tekniksamordning och strukturerad uppföljning.
ArbetsuppgifterAnsvara operativt för delprojektets tidplan, budget och resultat
Planera, följa upp och rapportera status och progress till projektledare och huvudprojektledning
Samordna teknikfrågor kopplade till AV och IT-arbetsplats
Driva samverkan med verksamheten och kravställare för att identifiera behov och krav kopplat till medarbetarupplevelse
Koordinera verksamhetskrav med inredning, IT och andra stödfunktioner
Arbeta med riskhantering enligt etablerade projekt- och styrmodeller
Genomföra och förvalta inventering av befintlig AV-teknik och IT-arbetsplats för att bedöma vad som ska flyttas, återbrukas, säljas eller köpas nytt
Ta fram underlag för kanalisation samt kraft- och nätverksuttag för AV-teknik och IT-arbetsplats, inklusive större mötesytor och gemensamma utrymmen
Bidra med rådgivning och stöd vid genomförandet av AV och IT-arbetsplats i samråd med byggherre och fastighetsägare
Ta fram upphandlingsunderlag enligt LOU, LUF och LUFS
Stötta upphandlingsenhet med sakkunskap samt delta i utvärdering av anbud
Prioritera, fatta beslut och leda arbetet mot planerade beställningar, leveranser och installationer
Granska ritningar för AV och IT-arbetsplats samt kringfunktioner och återkoppla till projekteringsteam
Delta i projektgruppsmöten och redovisa status för delprojektet
Löpande uppdatera delprojektets status i Antura
Sammanställa slutrapport (utfall för produkt, tidplan och budget)
Säkerställa överlämning till drift/linje för AV och IT-arbetsplats
KravMinst 10 års erfarenhet av projektledning i komplexa miljöer
Erfarenhet av att ansvara för tidplan, budget och leverans/resultat i ett delprojekt
Erfarenhet av samordning mellan verksamhet, IT och andra stödfunktioner
Erfarenhet av att ta fram upphandlingsunderlag enligt LOU, LUF och/eller LUFS
Erfarenhet av att stödja upphandling och delta i anbudsutvärdering
Erfarenhet av granskning av ritningar/projekteringsunderlag kopplat till AV/IT-arbetsplats
Erfarenhet av strukturerad uppföljning och statusrapportering i projektverktyg (Antura)
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
MeriterandeErfarenhet av inventering och planering för återbruk/flytt/nyanskaffning av AV-teknik och IT-arbetsplatsutrustning
Erfarenhet av framtagning av underlag för kanalisation, kraft och nätverksuttag för AV- och IT-miljöerSå ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7106999-1805884". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Centralplan 15 (visa karta
)
111 20 STOCKHOLM Jobbnummer
9702557