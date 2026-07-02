Senior datasamordnare
Aticc Sweden AB / GIS-jobb / Stockholm Visa alla gis-jobb i Stockholm
2026-07-02
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Nu söker vi ytterligare en senior datasamordnare som likt oss trivs i en organisation med stor frihet, där du får kombinera tekniskt ledarskap med affärsmässigt ansvar.
Redo att ta nästa steg? Ansök idag och bli en del av framtiden!
Om uppdraget I rollen som senior datasamordnare kommer du att arbeta hos en av våra kunder i Stockholm och vara en viktig del av spännande och komplexa projekt.
Uppdraget innebär hantering av stora mängder teknisk dokumentation, vilket ställer höga krav på struktur, kvalitet och samordning. Du kommer attansvar för att upprätta och förvalta leveransplaner för slutdokumentation, samt att planera, genomföra och säkerställa att dokumentleveranser sker i enlighet med fastställda krav och tidplaner.
För att lyckas i rollen behöver du ha god förståelse för teknisk dokumentation och informationshantering. Erfarenhet av att arbeta med ritningar, tekniska handlingar och dokumentation i informationssystem är en förutsättning, liksom förmågan att samordna och kvalitetssäkra dokumentflöden genom hela projektets genomförande.
Vem är du?
Det allra viktigaste för att du ska lyckas i rollen som senior datasamordnare är att du har några års erfarenhet av att arbeta i stora, komplexa uppdrag samt erfarenhet från projektorganisationer.
Som person är du strukturerad och noggrann, då du kommer att hantera stora mängder information och filer. Du har god analytisk förmåga och kan identifiera avvikelser, se samband och hitta lösningar. Viktigast är att du trivs med att samarbeta med andra. I rollen arbetar du ute hos kund och agerar som ambassadör för ATICC, där du representerar både dig själv och företaget på ett professionellt och förtroendeingivande sätt.
Vi söker dig som har:
yrkeshögskole- eller universitetsutbildning inom relevant område
minst 5 års dokumenterad erfarenhet av att arbeta som datasamordnare eller projektledare i stora, komplexa projekt inom infrastruktur
erfarenhet av arbete i dokumenthanteringssytem
god förmåga att kommunicera på svenska och engelska, i tal och skrift.
Erfarenhet av slutdokumentation inom kraftkabel, luftledning och stationer ses som starkt meriterande.
🤝Därför ska du välja ATICC
ATICC Sweden är en ledande teknikkonsult inom bygg-, anläggnings- och installationsbranschen. Hos oss står människan alltid i fokus. Vi tror att du presterar som bäst i en arbetsmiljö som är flexibel, rättvis och inspirerande. Därför bygger vi tillsammans en kultur där utveckling, delaktighet och inflytande är en naturlig del av vardagen.
Hos oss blir du en del av ett innovativt team som kombinerar teknisk spetskompetens med entreprenörsanda där vägen från idé till beslut är kort. Du blir en del av en gemenskap präglad av nyfikenhet, kreativt tänkande och engagemang. Vi tror på kraften i samarbeten för att skapa resultat som gör skillnad – både för företaget och för dig. Här får du möjlighet att arbeta i komplexa projekt och samtidigt utrymme att bidra till en innovativ och hållbar framtid.
Vi erbjuder frihet och flexibilitet, med en rättvis och attraktiv lönemodell. Tillsammans skapar vi ATICC Sweden som vi vill att det ska vara.
Ytterligare information
Tjänsten är ett konsultuppdrag på heltid. Tillträde sker efter sommaren.
Känner du igen dig i beskrivningen? Skicka in din ansökan redan idag! Urval och intervjuer sker löpande. Observera att återkoppling på din ansökan kan dröja något på grund av sommarledigheter!
Vi tar inte emot ansökningar via mejl, men du är mer än välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Ruqaya på ruqaya.abboud@aticc.se
Välkommen att bli en del av vår resa – vi ser fram emot din ansökan!
Vi undanber oss vänligt men bestämt kontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt andra försäljare av ytterligare tjänster kopplade till våra rekryteringar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7803744-2082448". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aticc Sweden AB
(org.nr 559279-2922), https://careers.aticc.se
Sundbybergs torg 1 (visa karta
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172 67 SUNDBYBERG Jobbnummer
9989392