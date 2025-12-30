Senior Dataengineer

Northab AB / Datajobb / Stockholm
2025-12-30


Organisationsbeskrivning

Vi är ett IT-konsultbolag som levererar tekniska lösningar till kunder inom flera branscher. Verksamheten bedrivs i samarbete med våra kunder och fokus ligger på kvalitet, kompetens och långsiktiga relationer.

Arbetsgivarbeskrivning

Arbetsgivaren erbjuder konsultuppdrag hos externa kunder i tekniskt avancerade miljöer. Medarbetare erbjuds stöd i form av konsultchef, kompetensutveckling och tydliga anställningsvillkor.

Publiceringsdatum
2025-12-30

Beskrivning av jobbet
Vi söker en Senior Data Engineer för arbete på uppdrag hos kund. Rollen innebär utveckling och vidareutveckling av datalösningar i miljöer med höga krav på prestanda, säkerhet och datakvalitet. Arbetet sker i konsultform och kan omfatta olika kunduppdrag över tid.

Dina arbetsuppgifter
Du arbetar med design, utveckling och förvaltning av dataplattformar. Arbetet omfattar både praktiskt utvecklingsarbete och samarbete med kundens tekniska team och verksamhet.

Utveckla och förvalta ETL/ELT-flöden och datapipelines

Arbeta med datamodellering och databaser

Integrera data via API:er och streaminglösningar

Säkerställa datakvalitet, metadata och spårbarhet

Delta i tekniska diskussioner och lösningsdesign hos kund

Kvalifikationskrav

Minst 6 års erfarenhet som Data Engineer

Relevant utbildning inom IT eller datateknik

Mycket goda kunskaper i svenska, tal och skrift

Erfarenhet av Python, Scala eller Java

Erfarenhet av SQL och relationsdatabaser

Erfarenhet av molnplattformar (Azure, AWS eller GCP)

Önskade kvalifikationer

Tidigare erfarenhet av konsultarbete

Erfarenhet av ETL/ELT-verktyg och datapipelines

Erfarenhet av CI/CD, Git och DevOps-verktyg

Erfarenhet av agila arbetssätt

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Northab AB (org.nr 556911-3458)

Arbetsplats
Northab

Jobbnummer
9666181

