Senior Dataengineer

Organisationsbeskrivning
Vi är ett IT-konsultbolag som levererar tekniska lösningar till kunder inom flera branscher. Verksamheten bedrivs i samarbete med våra kunder och fokus ligger på kvalitet, kompetens och långsiktiga relationer.
Arbetsgivarbeskrivning
Arbetsgivaren erbjuder konsultuppdrag hos externa kunder i tekniskt avancerade miljöer. Medarbetare erbjuds stöd i form av konsultchef, kompetensutveckling och tydliga anställningsvillkor.
Vi söker en Senior Data Engineer för arbete på uppdrag hos kund. Rollen innebär utveckling och vidareutveckling av datalösningar i miljöer med höga krav på prestanda, säkerhet och datakvalitet. Arbetet sker i konsultform och kan omfatta olika kunduppdrag över tid.Dina arbetsuppgifter
Du arbetar med design, utveckling och förvaltning av dataplattformar. Arbetet omfattar både praktiskt utvecklingsarbete och samarbete med kundens tekniska team och verksamhet.Dina arbetsuppgifter
Utveckla och förvalta ETL/ELT-flöden och datapipelines
Arbeta med datamodellering och databaser
Integrera data via API:er och streaminglösningar
Säkerställa datakvalitet, metadata och spårbarhet
Delta i tekniska diskussioner och lösningsdesign hos kund
Kvalifikationskrav
Minst 6 års erfarenhet som Data Engineer
Relevant utbildning inom IT eller datateknik
Mycket goda kunskaper i svenska, tal och skrift
Erfarenhet av Python, Scala eller Java
Erfarenhet av SQL och relationsdatabaser
Erfarenhet av molnplattformar (Azure, AWS eller GCP)
Önskade kvalifikationer
Tidigare erfarenhet av konsultarbete
Erfarenhet av ETL/ELT-verktyg och datapipelines
Erfarenhet av CI/CD, Git och DevOps-verktyg
Erfarenhet av agila arbetssätt
