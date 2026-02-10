Senior Data Warehouse & Business Intelligence Specialist
Malmö
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en senior lead specialist som blir en viktig del av ett data- och analysteam som arbetar med utveckling, förvaltning och support i en on-premises Data Warehouse-plattform baserad på SQL Server. I rollen fungerar du som ett stöd för hela utvecklingsteamet och bidrar till att driva och vidareutveckla datalösningar som möter verksamhetens behov.
Uppdraget innebär även att du, tillsammans med teamet, kan bidra till planerad support och vid behov beredskap utanför kontorstid. Rollen kräver delvis fysisk närvaro för gemensamma teamaktiviteter och vid behov i verksamhetsprojekt.
ArbetsuppgifterUtveckla, förvalta och supportera lösningar i en on-prem DWH-plattform baserad på SQL Server
Arbeta med ETL-flöden och dataintegration samt säkerställa stabil drift och kvalitet
Bidra med specialistkompetens inom SQL och DWH/BI-verktyg
Driva och vidareutveckla komplexa lösningar utifrån verksamhetskrav
Stötta och leda teamet i utvecklingsarbetet samt samarbeta med både verksamhet och utvecklare
Delta i planering kring support/beredskap tillsammans med teamet
KravMångårig erfarenhet inom DWH och SQL Server
Erfarenhet av SSIS, SSRS och SSAS
Specialistkompetens inom SQL och ETL i on-prem-miljö
Erfarenhet av DWH-relaterade lösningar i kommunal verksamhet
Erfarenhet av att självständigt driva och utveckla komplexa lösningar kopplat till verksamhetskrav
Erfarenhet av att leda ett team i utvecklingsarbete
Mycket god svenska i tal och skrift
Erfarenhet av att arbeta med det ramverk för dataplattform som organisationen använt sedan 2007
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt.

Sista dag att ansöka är 2026-02-17
