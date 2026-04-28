Senior Data Engineer till Öresundskraft
Vill du arbeta med data som gör skillnad på riktigt? Här får du bygga framtidens dataplattform inom energi.
Öresundskraft är mitt i en digital transformation där data spelar en nyckelroll i energiomställningen. Som Senior Data Engineer får du vara med och bygga en modern dataplattform i Azure och bidra till lösningar som gör verklig skillnad.Du blir en del av ett centralt team med stort mandat att påverka teknikval och arbetssätt. Rollen kombinerar hands-on utveckling med möjlighet att driva förbättringar och bidra till den långsiktiga utvecklingen av dataplattformen i nära samarbete med både team och verksamhet.
Vi erbjuder dig
En viktig roll i en verksamhet där data, teknik och samhällsnytta möts.
Att arbeta i en modern teknisk miljö och ha stor möjlighet att påverka både lösningar och arbetssätt.
Att bli en del av en värderingsstyrd organisation med högt i tak, starkt samarbete och hög kompetens.
Möjlighet till hybridarbete, moderna kontorslokaler och förmåner som träning på arbetstid, friskvårdsbidrag, flex- och förtroendetid och volontärtimmar.
Det här gör du hos oss
Som Senior Data Engineer ansvarar du för att designa, utveckla och förvalta datapipelines och datalösningar i Azure. Du arbetar med tekniker som Azure Data Factory, Databricks och Data Lake, och är med och utvecklar arkitektur, riktlinjer och arbetssätt för dataplattformen.
Du samarbetar tätt med data scientists, BI-utvecklare, analytiker, lösningsarkitekt och verksamheten för att säkerställa att data är tillgänglig, tillförlitlig och skapar värde. Rollen innebär stor frihet under ansvar och goda möjligheter att påverka både teknikval och hur teamet arbetar.
Ditt team och arbetsplats
Du blir en del av analysteamet inom Digital utveckling och analys, ett team med hög efterfrågan i organisationen och stor påverkan på verksamheten. Teamet består av data engineers, data scientists, BI-kompetenser, produktägare och lösningsarkitekt som tillsammans driver utvecklingen av dataplattformen framåt.
Arbetet sker nära både teknik och verksamhet, med mycket samarbete över teamgränser. Samtidigt präglas gruppen av ett stort eget ansvar där du förväntas vara självgående och bidra med din kompetens. Kulturen är öppen, inkluderande och engagerad, där man stöttar varandra och gärna delar kunskap.
Mer om dig
För att lyckas i rollen har du flera års erfarenhet av data engineering i komplexa miljöer och en stark teknisk grund inom SQL och Python samt Azure-tjänster som Data Factory, Databricks och Data Lake. Du har även god förståelse för datamodellering, ETL/ELT-processer och dataplattformsarkitektur.
Som person är du analytisk, strukturerad och lösningsorienterad med förmåga att ta ansvar och driva ditt arbete framåt. Du trivs i samarbeten och har lätt för att kommunicera med både tekniska och verksamhetsnära intressenter, samtidigt som du är självgående och trygg i din kompetens. Du motiveras av att utvecklas, testa nya idéer och bidra till helheten i teamet. Du kommunicerar obehindrat i svenska i tal och skrift.
Ansökan och kontakt
Mångfald
För oss är mångfald viktigt på riktigt. Det som gör oss olika är också det som utvecklar oss mest. Olika perspektiv, erfarenhet och personligheter är en stor del av vår nyckel till framgång. Var dig själv och bidra på ditt alldeles egna sätt - välkommen till Öresundskraft!Publiceringsdatum2026-04-28Så ansöker du
Vi samarbetar med Ada Digital i denna rekrytering. För närmare information om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Linda Segerman, 070-8536802, linda.segerman@adadigital.se
Tillträde till tjänsten kan ske omgående. Vi arbetar därför med ett löpande urval för intervjuer. Sista ansökningsdag 2026-05-28.
Som anställd kan du komma att bli krigsplacerad på Öresundskraft, utifrån totalförsvarets behov.
Då vi arbetar med samhällsviktig verksamhet kan kontroller komma att genomföras före anställning.
Anställningens omfattning
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Som anställd kan du komma att bli krigsplacerad på Öresundskraft, utifrån totalförsvarets behov. Då vi arbetar med samhällsviktig verksamhet kan kontroller komma att genomföras före anställning.
Facklig kontakt:
Adam Matulaniec, Vision, 042-490 3579
Magnus Gunnarsson, Akademikerna, 042-490 3551
I den här rekryteringen har vi valt att samarbeta med Ada Digital som strävar efter en transparent, inkluderande och snabbrörlig rekryteringsupplevelse. Vi vill veta mer om dig och din potential! Du söker tjänsten enkelt och behöver inte bifoga några dokument. Det räcker med en motivering till varför du söker tjänsten och om du saknar CV kan du bifoga din LinkedIn-profil. Följ sedan din ansökan live via vår hemsida. Urvalet sker löpande och tjänsten kan bli tillsatt före sista ansökningsdatum. Är du nyfiken och vill veta mer innan du söker? Hör av dig till ansvarig rekryterare. Vi ser fram emot att få kontakt med dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Dette är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tng Group AB
Öresundskraft Kontakt
Talent Business Partner
Linda Segerman 0708536802
9879355