Senior Data Engineer med fokus på Analytics - Stockholm
Sway Sourcing Sweden Aktiebolag / Elektronikjobb / Stockholm Visa alla elektronikjobb i Stockholm
2026-07-27
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Är du en senior Data Engineer med stark analytisk förmåga och erfarenhet av moderna dataplattformar? Vi söker nu en konsult som vill arbeta nära verksamheten med att utveckla datalösningar, BI-rapporter och datamodeller i en modern AWS-, Snowflake- och Power BI-miljö.
Du blir en nyckelperson i ett uppdrag där du får kombinera teknisk expertis med verksamhetsförståelse för att skapa värdefulla insikter och beslutsunderlag.
🌟 Vi söker dig som
Har flera års erfarenhet av Data Engineering och Analytics.
Trivs med att arbeta nära verksamheten och omsätta affärsbehov till tekniska lösningar.
Är van att arbeta självständigt och ta ansvar för hela dataleveranser.
Har ett strukturerat och analytiskt arbetssätt.
Kommunicerar obehindrat på engelska i både tal och skrift.
Tycker om att samarbeta med olika intressenter och skapa långsiktigt värde.
🚀 Arbetsuppgifter
Du kommer bland annat att:
Utveckla och vidareutveckla dashboards och rapporter i Power BI.
Bygga och underhålla datapipelines med AWS S3 och ingest-tjänster.
Utveckla datamodeller i Snowflake med DBT.
Samarbeta med verksamhetsarkitekter för att säkerställa att datamodeller speglar verksamhetens behov.
Utveckla applikationer för manuell datahantering i Airtable.
Samla in, strukturera och förädla data från flera olika datakällor.
Säkerställa att datamodeller och rapporter håller hög kvalitet och stödjer verksamheten.
Bidra till utveckling och förvaltning av den analytiska dataplattformen.
✅ Obligatoriska krav
Flera års erfarenhet av Data Engineering och Analytics.
Gedigen erfarenhet av Power BI.
Erfarenhet av AWS S3.
Erfarenhet av Snowflake.
Erfarenhet av DBT.
Erfarenhet av att bygga och underhålla datapipelines.
Erfarenhet av datamodellering.
Förmåga att samla in och omsätta verksamhetskrav till tekniska datalösningar.
Professionell engelska i tal och skrift.
⭐ Meriterande krav
Erfarenhet av Data Mesh.
Erfarenhet av moderna backend-lösningar för data.
Erfarenhet av Airtable.
📍 Om uppdraget
Placering: Stockholm (Hybrid)
Start: 25 augusti 2026
Uppdragsperiod: 25 augusti 2026 – 25 mars 2027
Omfattning: 100%
Uppdragslängd: 7–9 månader
Språk: Engelska
Senioritet: Senior
Möjlighet till förlängning: Ja
📩 Skicka in din ansökan redan idag. Urval sker löpande och annonsen kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag – snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8129409-2117177". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sway Sourcing Sweden Aktiebolag
(org.nr 559360-7517), https://www.swaysourcing.com
111 29 (visa karta
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111 29 STOCKHOLM Arbetsplats
Sway Sourcing Jobbnummer
10012618