Senior Data Engineer
Avaron AB / Datajobb / Solna Visa alla datajobb i Solna
2026-06-11
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-11Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du kliver in i en nyckelroll där du möjliggör ett mer datadrivet arbetssätt genom att bygga robusta, skalbara och högkvalitativa dataflöden. Här arbetar du i en modern miljö med stora och komplexa datamängder, där välfungerande pipelines är avgörande för analys, rapportering och beslutsstöd.
Du blir en viktig del av arbetet med att utveckla en hållbar dataarkitektur och säkerställa att data är tillgänglig, pålitlig och användbar för både analytiker och verksamhet. Rollen passar dig som trivs med stort eget ansvar, gillar att förbättra arbetssätt och vill påverka hur data byggs, struktureras och förvaltas i praktiken. Det här är en spännande möjlighet för dig som vill kombinera modern datateknik med verklig påverkan i en avancerad datamiljö.
ArbetsuppgifterDu utvecklar och underhåller pipelines för insamling, lagring och bearbetning av data.
Du säkerställer prestanda, datakvalitet och hög tillgänglighet för analys och verksamhetsstöd.
Du arbetar med datamodellering och transformation för rapportering och vidare analys.
Du driver best practices inom kodstruktur, datamodellering och dokumentation.
Du samarbetar nära verksamheten, andra utvecklingsteam, källsystemägare samt data- och informationsarkitekter.
Du bidrar till en professionell och långsiktigt hållbar dataarkitektur.
KravMycket god erfarenhet av Jinja SQL/DBT.
Erfarenhet av GCP, särskilt BigQuery och Cloud Functions.
Goda kunskaper i Python.
Solid förståelse för data warehousing och datamodellering, till exempel Kimball.
Erfarenhet av GitHub CI/CD.
Erfarenhet av Terraform.
Flytande engelska i tal och skrift.
MeriterandeFlytande svenska i tal och skrift.
Erfarenhet av Kafka eller liknande eventstreamingplattformar.
Erfarenhet av GCP, särskilt Dataflow, Cloud Run services, Cloud Run jobs och Cloud Build.
Erfarenhet av Google Looker och/eller förståelse för semantisk modellering.
Erfarenhet av utveckling av agenter, till exempel med A2A.
Erfarenhet av AI-assisterad utveckling, exempelvis med Copilot eller Claude.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7895221-2049332". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Solna station (visa karta
)
169 68 SOLNA Jobbnummer
9960343