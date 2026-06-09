Senior Data Engineer
Avaron AB / Datajobb / Jönköping Visa alla datajobb i Jönköping
2026-06-09
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-09Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du kliver in i en verksamhet inom energisektorn som satsar på ett mer datadrivet och hållbart energisystem. Här får du arbeta nära ett dedikerat team med ansvar för att utveckla, förvalta och vidareutveckla datalager, dataplattform och dataflöden som stöttar både stabila tjänster och smartare beslut. Rollen passar dig som trivs i komplexa datamiljöer med flera källsystem och som vill omsätta data till robusta, skalbara lösningar med hög kvalitet och säkerhet. Det här är en spännande möjlighet för dig som vill kombinera modern datateknik med verklig påverkan i en samhällsviktig bransch.
ArbetsuppgifterDu utvecklar, förvaltar och vidareutvecklar datalager och dataplattformar.
Du bygger och förbättrar data ingestion-, ETL/ELT- och dataflöden från flera olika källsystem.
Du arbetar med SQL, relationella databaser och moderna dataplattformar för att skapa stabila och användbara datalösningar.
Du bygger och förvaltar lösningar i exempelvis Azure Data Factory, Synapse, Fabric, Oracle och MS SQL Server eller motsvarande tjänster.
Du driver arbetssätt kring DevOps, CI/CD och Git för versionshantering och automatiserade deployments av datapipelines och databastjänster.
Du bidrar till god datamodellering, hög datakvalitet, tydlig datastyrning, prestandaoptimering och säker datahantering.
Du samarbetar tätt med teamet, delar gärna med dig av din kunskap och tar samtidigt stort eget ansvar i leveransen.
KravDu har dokumenterad erfarenhet av att utveckla och förvalta datalager och dataplattformar.
Du har dokumenterad erfarenhet av data ingestion, ETL/ELT-flöden och datahantering från olika källsystem.
Du har mycket goda kunskaper i SQL.
Du har erfarenhet av att arbeta med både relationella databaser och moderna dataplattformar.
Du har erfarenhet av att bygga och förvalta datalösningar i Azure Data Factory, Synapse, Fabric, Oracle, MS SQL Server eller motsvarande tjänster.
Du är van att arbeta agilt med DevOps, CI/CD och Git.
Du har god förståelse för datamodellering, datakvalitet, datastyrning, prestandaoptimering och säkerhet kopplat till datahantering.
MeriterandeErfarenhet av data lake-arkitektur och moderna analysplattformar.
Erfarenhet av realtidsdataflöden och streamingteknologier.
Erfarenhet av att drifta och optimera databastjänster i molnmiljö, särskilt i Azure.
Erfarenhet av energibranschen, mätdata, IoT eller smarta energitjänster.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7878113-2043780". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Järnvägsgatan 12 (visa karta
)
553 15 JÖNKÖPING Jobbnummer
9955066