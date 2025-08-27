Senior Data Engineer
2025-08-27
För kunds räkning så söker vi två seniora DE konsulter (5 års erfarenhet som data engineer) som vill vara med och bygga en ny plattform dedikerad åt Öresundstågen i Azure cloud med en anpassad medallion arkitektur. Den nya plattformen kommer vara en avgränsad del av den analysplattform som Skånetrafiken bygger.
Varje vecka genomförs ungefär en halv miljon resor med Öresundståg. Vi arbetar hårt för att göra trafiken attraktiv och få fler att resa hållbart. En viktig pusselbit i att bli bättre och effektivare är hur vi hanterar och analyserar vår data. Skånetrafikens Analysplattform lagrar data från olika källor i ett data warehouse och presenterar sedan information via PowerBI rapporter mot användaren. Skånetrafiken har därför behov av kompetens inom data engineering med erfarenhet av Data Warehouse (DW) på Azure cloud.
Analysplattformen är den samlande benämningen på Skånetrafikens Data Warehouse (DW) och Business Intelligence (BI), samt dess infrastruktur, applikationer, processer och metoder. I uppdraget ingår kompetensöverföring till av kunden angiven personal och dokumentation av genomfört uppdrag.
Till uppbyggnaden av den nya plattformen söker vi ett intrimmat par som kommer bygga den nya delen för Öresundståg, men efter samma arkitektur och regler som övriga Skånetrafikens plattform. Man kommer ingå i team Analysplattformen, där produktägare, agil team coach och arkitekt finns, men arbetet kommer vara dedikerat åt Öresundståg.
Ansvaret blir att ta hand om data hela vägen från källsystem till rapporter i PowerBI. Att kunna kommunicera med intressenter inom Öresundståg och Skånetrafiken är därför en viktig del i arbetet.
Python
Datamodellering, ETL
Medallion architecture
Azure cloud
Databricks, Delta Lake, Data Factory
PowerBI
Agil utveckling, Azure DevOps
Det är minst lika viktigt med:
God samarbetsförmåga
God kommunikationsförmåga
Nyfikenhet och vilja att lära och lära ut
Har du erfarenhet av Kollektivtrafikdata så är det meriterande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-26
E-post: ansokan@cleaneo.se Omfattning
