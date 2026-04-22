Senior Cybersäkerhetsspecialist till offentlig myndighet
NXT Interim Stockholm AB / Datajobb / Sundbyberg Visa alla datajobb i Sundbyberg
2026-04-22
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos NXT Interim Stockholm AB i Sundbyberg
, Solna
, Stockholm
, Järfälla
, Sollentuna
eller i hela Sverige
Vi söker en senior Cybersäkerhetsspecialist till offentlig myndighet med 10 års erfarenhet. Är det du? Då har du hittat rätt.
Uppdraget omfattar att
Stödja och vidareutveckla myndighetens arbete med awareness
Stödja i framtagande av strukturer för byggande av cybersäkerhetssäkerhetskultur
Omsätta regelverk, teknik och styrning till praktiskt fungerande säkerhet
Medverka i att ta fram och uppdatera styrande dokument
Rådgivning till ledning och verksamhet i frågor rörande säkerhetskultur
Driva och samordna ett program med Security Champion inom myndigheten Publiceringsdatum2026-04-22Kvalifikationer
Minst 10 års relevant erfarenhet av it- och informationssäkerhet
Minst 5 års erfarenhet av ledande befattningar inom it- och informationssäkerhet såsom CISO eller it-säkerhetschef
Dokumenterad erfarenhet av att arbeta verksamhetsutveckling inom it- och informationssäkerhet
Dokumenterad erfarenhet av att arbeta med utbildning och kunskapsspridning inom it- och informationssäkerhet
Meriterande kriterium
Certifiering i ledarskap inom it-säkerhet
Publikationer inom Informationssäkerhetskultur
Erfarenhet att hålla utbildningar
Erfarenhet av större statlig myndighet med minst 10 000 medarbetareDina personliga egenskaper
Metodisk, kunna se helheten
Social, kunna vara en central punkt med många kontakter
Samarbetsvillig, kunna hantera situationer med olika många intressen
Kan detta vara ett uppdrag som passar dig?
Sök redan i dag eller kontakta oss så berättar vi gärna mer. Vi behöver en ansökan inkluderat CV och personligt brev på svenska som matchar vår kunds krav. Kunden kan fatta beslut tidigare än sista ansökningsdatum, urval och intervjuer sker löpande. NXT Interim och NXT Rekrytering är ett nischat och innovativt företag som är verksamma inom konsult och rekryteringsbranschen.
Vi är verksamma inom HR, IT, Ekonomi, Sälj och Marknad och har över 20 års erfarenhet i branschen. Vi erbjuder våra konsulter bl.a sjukförsäkring, remote-arbetsplatser och flera andra förmåner som förgyller deras vardag. Vid anställning tillämpar vi kollektivavtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-02
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NXT Interim Stockholm AB
(org.nr 559277-4078), http://nxtinterim.se/
172 31 SUNDBYBERG Kontakt
Gig Manager - Recruiter
Martin Westman martin.westman@nxtinterim.se +46703524806
9868870