Senior Customer Success Manager
2025-10-21
För kunds räkning söker vi en erfaren och relationsbyggande Senior Customer Success Manager som vill ta en nyckelroll i att skapa långsiktiga partnerskap och framgång för företagets kunder. Är du passionerad för att leverera förstklassig service och värde? Då kan detta vara din nästa utmaning!

Publiceringsdatum: 2025-10-21

Om företaget
Företaget är en ledande aktör inom digital marknadsföring och innovation. De hjälper sina kunder att nå sina affärsmål genom att erbjuda strategiska och skräddarsydda lösningar inom SEO, SEM, webbdesign och sociala medier. Med en kundfokuserad kultur och en passion för att överträffa förväntningar, arbetar företaget för att skapa långsiktiga relationer och mätbara resultat.
Som en del av en internationell koncern kombinerar företaget lokal expertis med global erfarenhet. Här får du möjligheten att påverka kunders framgång samtidigt som du utvecklas i din karriär. Företaget värdesätter sina medarbetare högt och erbjuder en dynamisk arbetsmiljö, där samarbete och kreativitet står i fokus.Dina arbetsuppgifter
Som Senior Customer Success Manager kommer du att:
Ansvara för att bygga och upprätthålla långsiktiga kundrelationer genom regelbunden kontakt och uppföljning.
Identifiera kunders behov och utforma strategiska lösningar som stödjer deras affärsmål.
Samarbeta med interna team för att säkerställa att leveranserna uppfyller kundernas förväntningar.
Analysera kunddata och skapa rapporter för att demonstrera värdet av företagets tjänster.
Utveckla processer för att öka kundnöjdhet och lojalitet.
Hantera och lösa problem som kan uppstå samt identifiera möjligheter för merförsäljning.

Så ansöker du
I samarbete med Talent&Partner välkomnar vi din ansökan snarast då urval och intervjuer sker löpande. Skicka dina ansökningshandlingar, inklusive CV och ett personligt brev, till work@talentpartner.se.
