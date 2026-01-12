Senior controller till Rikshemvärnsstabens uppföljnings- och analyssektion
Letar du efter ett arbete där du får möjlighet att bidra med din kompetens inom ekonomi- och verksamhetsstyrning? Vill du arbeta med planering, budgetering, uppföljning och analys? Söker du efter en dynamisk arbetsgivare i tillväxt som värdesätter kompetens och god laganda? Vi söker en senior controller för ett vikariat på två år. Välkommen med din ansökan till oss på Rikshemvärnsstaben. Vi erbjuder en arbetsplats med samhällsviktiga, intressanta och utvecklande arbetsuppgifter.
Stridskraften Hemvärnet
Stridskraften Hemvärnet är en del av Försvarsmakten som utgör grunden för det frivilla försvaret och finns över hela Sverige. Stridskraften Hemvärnet består av en stridsskola, fyra militärregioner med staber, regionala utbildningsgrupper och hemvärnsbataljoner samt territoriella förband.
Rikshemvärnsstaben är idag en del av Högkvarteret. Rikshemvärnsstaben är Rikshemvärnschefens centrala stab för att leda och inrikta förbandsproduktionen av stridskraften Hemvärnet. Vid Rikshemvärnsstaben arbetar ett 60-tal medarbetare indelade i tre avdelningar, Planavdelningen, Genomförandeavdelningen och Stödavdelningen.
Om Genomförandeavdelningen
Genomförandeavdelningen består av tre sektioner; Genomförandesektionen, Frivilligsektionen och Uppföljning- och analyssektionen. Uppföljning- och analyssektionen har en central roll som strategisk rådgivare inom ekonomi och bär samtidigt ett övergripande resultatansvar. Uppföljning- och analyssektionen ansvarar också för Stridskraften Hemvärnets uppföljningsprocess. Sektionen präglas av laganda, ett gott samarbete, resultatfokus, prestigelöshet och öppenhet.
Befattningen erbjuder
Som senior Controller kommer du att ingå Uppföljning- och analyssektionen. Rollen är bred och innehåller planering, utbildning, genomförande, uppföljning, analys och återrapportering. Du genomför ekonomiska analyser och avstämningar samt medverkar till att fram ekonomiska beslutsunderlag. Du arbetar såväl strategiskt som operativt och arbetet sker i nära samarbete med chefsledningen, övriga sektionschefer och stabens avdelningar.
Övergripande arbetsuppgifter:
• Skapa underlag för avdelningschefens beslutsfattande
• Ta fram och analysera relevanta nyckeltal för verksamhet och ekonomi
• Stödja vid framtagning av orderverk samt remissarbeten
• Jobba med styrning av rationalisering/effektivisering i verksamheten
• Framtagning av rutinbeskrivningar och utbildningsmaterial
• Genomföra interna utbildningar för ökad ekonomisk kunskap hos chefer och anställda
• Driva utvecklingsprojekt självständigt
• Driva och arbeta med kontinuerlig utveckling och förbättringsarbete inom ramen för Rikshemvärnsstabens ansvar
• Stödja i övriga avdelningsuppgifter samt vid behov företräda funktionen
KRAVPubliceringsdatum2026-01-12Kvalifikationer
• Akademisk examen inom företrädesvis ekonomi eller motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer som motsvarande
• Flerårig aktuell och relevant arbetslivserfarenhet som senior controller eller motsvarande
• Aktuell och relevant arbetslivserfarenhet inom en större organisation, gärna myndighet
• Erfarenhet av att hålla föredragningar och utbildningar
• Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
Meriterande
• Erfarenhet SAP
• Erfarenhet av arbete med ekonomistyrning inom Försvarsmakten
• Erfarenhet av arbete i högre stabsnivå (Regional stab, Försvarsgrensstab eller Högkvarteret)
• Erfarenhet av Försvarsmaktens infra- och materielekonomiDina personliga egenskaper
För att både lyckas och trivas i rollen ser vi att du har en god samarbetsförmåga, är analytisk, lösningsorienterad, serviceinriktad och en lagspelare som levererar med hög kvalitet. Du är självständig, tar initiativ och kännetecknas av ett systematiskt arbetssätt. Du är också kommunikativ, pedagogisk och kan presentera komplex information på ett begripligt sätt. Du har en hög integritet samt motiveras av att leverera goda resultat även under tidspress. Vid urval kommer stor vikt att läggas vid personlig lämplighet.Övrig information
Anställningsform: Vikariat i 2 år, Arbetsort: Stockholm. Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse.Kontakt
För frågor om befattningen vänligen kontakta sektionschef Alexander Yacoub Haddad, för frågor om rekryteringsprocessen kontakta HR-specialist Agneta Lund.
Fackliga företrädare
SACO: Stefan Ungerth
SEKO: Monika Danielsson/Lise-Lotte Larsson
Försvarsförbundet, OFRS: Kjell Tetzlaff
OFRO: Roger Ericsson
Samtliga nås via växel: 08 - 788 75 00.
Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 2026-02-02. Din ansökan ska innehålla CV, personligt brev samt svar på urvalsfrågor.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om det rekryterande förbandet:
I Högkvarteret finns överbefälhavaren och generaldirektören. Högkvarteret har ungefär 1 000 medarbetare - både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs från 2023-01-01 av försvarsstaben, operationsledningen, militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, samt Högkvarterets stabsavdelning och fristående enheter för tillsyn.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
