Senior controller till Myndigheten för civilt försvar
Myndigheten för civilt försvar / Controllerjobb / Karlstad Visa alla controllerjobb i Karlstad
2026-07-17
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Myndigheten för civilt försvar är den ledande, inriktande och samordnande myndigheten i det civila försvaret. Vi säkerställer att samhället är förberett för kris, höjd beredskap och krig.
Vill du bidra till att stärka Sveriges civila försvar genom kvalificerad ekonomistyrning och verksamhetsutveckling? Vi söker nu en erfaren controller som vill vara med och utveckla styrning, uppföljning och ekonomiska processer inom vår avdelning för cybersäkerhet och samhällsviktiga kommunikationer.
Avdelningen för cybersäkerhet och samhällsviktiga kommunikationer har en teknik- och IT-fokuserad verksamhet. Vi ansvarar bland annat för Sveriges nationella kommunikationssystem för ledning och samverkan, Rakel, och utvecklingen av dess kommande ersättare, SWEN. Andra ansvarsområden är till exempel rymdfrågor och ledningsplatser. Finansieringen av verksamheten sker både genom anslag och avgifter. I vårt uppdrag ligger även att lämna eknomiska bidrag till olika aktörer inom det civila försvaret för ökad lednings- och samverkansförmåga.
Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter
Som controller har du en central roll i avdelningens styrning och uppföljning. Du fungerar som ett kvalificerat stöd till avdelningschefen och avdelningens ledningsgrupp samt bidrar till att skapa förutsättningar för underställda chefer att styra och följa upp sin verksamhet på ett effektivt sätt. Du samordnar och arbetsleder ett team av ekonomer och controllers. I ert uppdrag ingår allt från budgetering till att ta fram analyser, beslutsunderlag och prognoser men också till att utveckla arbetssätt, processer och rutiner inom ekonomiområdet. Rollen ställer höga krav på samarbetsförmåga, kommunikation, struktur och ett proaktivt arbetssätt.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Vara kvalificerat stöd till avdelningschef och enhetschefer inom avdelningen i frågor som rör ekonomi, verksamhetsstyrning och uppföljning.
• Ta fram budgetar, prognoser, analyser och beslutsunderlag.
• Följa upp verksamhet och ekonomi samt identifiera förbättringsområden.
• Arbetsleda och samordna ett team av ekonomer och controllers.
• Säkerställa kvalitet och enhetlighet i ekonomiska analyser, rapportering och uppföljning.
• Utveckla och kvalitetssäkra ekonomiska processer, rutiner och arbetssätt.
• Bidra till att stärka avdelningens förmåga att planera och följa upp verksamheten på kort och lång sikt.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som har:
• Akademisk examen inom ekonomi eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
• Minst tre års erfarenhet av arbete som controller.
• Erfarenhet av att ge kvalificerat stöd till chefer på högre organisatorisk nivå, med ansvar för flera underställda chefsnivåer.
• Erfarenhet att arbeta nära ledningsgrupper och bidra med analyser, beslutsunderlag och ekonomisk styrning.
• Erfarenhet av arbetsledning och samordning av ekonomer, controllers eller motsvarande specialistfunktioner.
• Erfarenhet av att utveckla, implementera och förbättra processer och rutiner inom ekonomi- eller verksamhetsstyrning.
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av arbete inom statlig myndighet.
• God kunskap om det statliga regelverket för ekonomi- och verksamhetsstyrning.
• Erfarenhet av avgiftsfinansierad verksamhet.
• Erfarenhet av arbete i större eller komplexa organisationer.
• Erfarenhet av större förändrings- och utvecklingsarbete.
I allt vårt arbete, både internt och externt, ska vi agera utifrån den statliga värdegrunden. Som alla medarbetare och ledare hos oss förväntas du agera utifrån myndighetens förhållningssätt.
Förhållningssätten gäller i vardag, kris och krig. De ska ses som en helhet och bygger på varandra; samarbetsinriktad – proaktiv - handlingskraftig.
Läs mer om våra förhållningssätt
För att lyckas i rollen ser vi att du är analytisk och lösningsorienterad med en god förmåga att skapa struktur, planera och prioritera i ditt arbete. Genom ett tydligt och pedagogiskt arbetssätt bygger du förtroendefulla relationer med chefer och verksamhet samt omsätter analyser till konkreta förbättringar. Du är dessutom drivande, engagerad och trygg i ditt ledarskap, med förmåga att skapa delaktighet och leda utveckling framåt.
Om anställningen
Vi erbjuder dig en anställning tillsvidare på heltid som inleds med en provanställning med möjlighet till förlängning.
Din placeringsort kommer att vara Stockholm eller Karlstad och resor i anställningen förekommer.
Majoriteten av våra anställningar innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Vid placering i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. De flesta medarbetare på Myndigheten för civilt försvar är krigsplacerade. Publiceringsdatum2026-07-17Om företaget
Staben för avdelningen cybersäkerhet och samhällsviktiga kommunikationer är ett ledningsstöd med uppgift att stödja avdelningschefen med att inrikta, planera, styra och följa upp verksamheten. I uppgiften ingår att vara kontaktpunkt in mot avdelningen och samordna frågor internt såväl som med övriga delar av myndigheten. I uppdraget ingår även att hantera ett flertal externa kontakter. Uppdragen på staben är många gånger händelsestyrda. Det är därför viktigt att vi alla har en förståelse för att det kan vara snabba omkast och att uppgifter och uppdrag kan variera över tid.
Den 1 juli fördes cyberverksamheten över från Myndigheten för civilt försvar till Försvarets radioanstalt. Det gör att avdelningen från årsskiftet kommer få ett förändrat uppdrag. Beslut om detta kommer efter sommaren
Alla vi som arbetar på Myndigheten för civilt försvar förväntas och ska bidra till ökad jämställdhet och likabehandling för en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.
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Vill du veta mer?
Har du frågor kontakta enhetschef Karolina Karlsson. Facklig företrädare är Carl Önne SACO-S, Jan Herremo ST och Josefin Berglund eller Ann-Britt Paradis SEKO. Samtliga nås via växelnumret 0771-240 240
Välkommen med din ansökan senast den 16 augusti 2026 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Myndigheten för civilt försvar
(org.nr 202100-5984), https://www.mcf.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/lediga-jobb/
Box 599 (visa karta
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101 31 STOCKHOLM Jobbnummer
10005706