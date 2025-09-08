Senior Controller till kommun i Skåne
2025-09-08
Om rollen
Vi söker nu en erfaren controller för ett konsultuppdrag i en kommun strax utanför Malmö. Uppdraget pågår till december 2025 alternativt januari 2026, med möjlighet till förlängning. Vi söker dig som kan påbörja uppdraget omgående, eller senast i november.
Som konsult kommer du att vara en nyckelperson i kommunens budget- och uppföljningsarbete. Du ansvarar för processer kopplade till budget samt tekniska ramar utifrån befolknings- och skatteprognoser. Rollen innefattar även stöd till chefer i frågor som uppföljning, analys, investering, exploatering och internbudget.
Om dig
Flerårig erfarenhet av kommunal ekonomi, budgetprocesser och uppföljning
Gärna erfarenhet av processansvar på övergripande nivå
Van att arbeta självständigt och leverera mot deadlines
Kommunikativ och samarbetsorienterad
Meriterande med systemvana i QlikView, Visma och Stratsys
När du blir en del av oss på Wise Professionals/Eqonomy
Som konsult hos Wise Professionals/Eqonomy erbjuds du alltid en marknadsmässig lön, friskvårdsbidrag, pensionsavsättning och anslutning till vårt kollektivavtal - inget är viktigare för oss än att du känner dig trygg i din anställning. På samma sätt som vi ställer höga krav på dig som konsult förväntar vi oss också att du ställer höga krav på oss som arbetsgivare. Oavsett vart du befinner dig i din karriär så ska konsultrollen hos Eqonomy/Wise Professionals ge dig kunskap och erfarenhet som du kan bära med dig på nästa spännande utmaning.
Om du vill veta mer
Har du frågor om rollen är du välkommen att kontakta Talent Acquisition Specialist Hanna Linde hanna.linde@wise.se
eller konsultchef Lisa Kayser, lisa.kayser@wise.se
För att söka rollen klicka på "sök rollen", samt bifoga CV. Notera att vi ej kan ta emot ansökningar via mail.
Vi arbetar i denna process med löpande urval, vilket gör att vi kan komma att tillsätta rollen före sista ansökningsdatum, så vänta inte med din ansökan.
